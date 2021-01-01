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वैक्सीनेशन:आज खत्म हो जाएगा पहला फेज; 11 हजार हेल्थ वर्कर अब भी शेष, 12वें दौर में 111 हेल्थ वर्कर्स को ही लगा टीका

उदयपुरएक घंटा पहले
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जिले में रविवार को 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 173 में से सिर्फ 111 (64.16%) हेल्थ केयर वर्कर्स ही टीका लगवाने पहुंचे। 12 दौर के वैक्सीनेशन पूरे होने के बाद कोविन एप पर रजिस्टर्ड उदयपुर के 40 हजार 410 हेल्थ केयर वर्कर्स में से 29 हजार 191 (72.23%) हेल्थ वर्कर्स टीका लगवाने के लिए आए हैं।

उदयपुर के 11 हजार 219 (27.76%) हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाना अभी तक बाकी है। सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने की दूसरी बार तय आखिरी तारीख 1 फरवरी तय की है। 1 फरवरी तक टीकाकरण आरएनटी, पेसिफिक भीलों का बेदला, पेसिफिक उमरड़ा, जीबीएच अमेरिकन और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 21 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर चलेगा।

कोरोना के 7 नए रोगी मिले, अब 291 एक्टिव
उदयपुर में रविवार काे कोरोना के 7 नए केस मिले। सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि 534 सैंपल की जांच की गई थी। अब उदयपुर में कुल 291 एक्टिव केस बचे हैं। इनमें से 197 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोविड-19 प्रभारी डॉ. शंकर बामनिया ने बताया कि रविवार काे 4 मरीज शहरी और 3 ग्रामीण में मिले।

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