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माैसम:न्यूनतम पारा 9 डिग्री पर पहुंचा, औसत से 10 ऊपर निकला, अगले दो दिन में और बढ़ेगा

उदयपुर3 घंटे पहले
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  • आज प्रदेश के कई जिलो में मावठ और ओले गिरने की संभावना

पश्चिम विक्षाेभ के सक्रिय हाेने से प्रदेश के मौसम में आए बदलाव का असर बुधवार को उदयपुर में भी देखने को मिला। शहर में दिन भर छितराए बादल छाए रहे और हवाएं चली। न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री बढ़कर 9 डिग्री पर पहुंच गया। हवाओं के बावजूद दिन में ठंड का असर कम ही रहा। हालांकि सुबह-शाम अब भी ठंड बरकरार है।

डबोक स्थित मौसम विभाग कार्यालय के अनुसार बुधवार काे न्यूनतम तापमान 7.6 से बढ़कर 9.0 डिग्री पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री गिरकर 29.2 डिग्री दर्ज हुआ। मंगलवार काे यह 31.0 डिग्री रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार दिन में हवा चलने से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। हालांकि दिन का पारा अभी भी औसत से तीन डिग्री और रात का एक डिग्री ऊपर बना हुआ है।

माैसम विभाग ने 4 से 7 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया हैं। ऐसे में आने वाले तीन-चार दिन में ठंड और कम हाे सकती है। हालांकि माैसम विभाग ने गुुरुवार काे प्रदेश में कुछ जगह हल्की बारिश हाेने और ओले गिरने की संभावना जताई है। इससे अगले 24 घंटे में उदयपुर के मौसम पर भी असर देखने को मिल सकता है।

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