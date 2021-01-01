पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Udaipur
  • The Residents Of Nakoda Town Protested For Drinking Water Supply, Where Demand Would Not Be Met Then Fierce Movement Will Be Done

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:पेयजल आपूर्ति के लिए नाकोड़ा नगर के बाशिंदों ने किया प्रदर्शन, कहां मांग नहीं हुई पूरी तो किया जाएगा उग्र आंदोलन

उदयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
उदयपुर में पेयजल समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर हुआ प्रदर्शन। - Dainik Bhaskar
उदयपुर में पेयजल समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर हुआ प्रदर्शन।

उदयपुर के नाकोड़ा नगर के बाशिंदों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से उनकी कॉलोनी यूआईटी कन्वर्ट हो गई है। बावजूद इसके अब तक वहां मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पाई है। जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान है। नाकोड़ा नगर के बाशिंदों ने कहा कि सड़क से लेकर पानी तक की समस्या को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके हमारी समस्याओं का हल नहीं निकल रहा। वही नाकोड़ा नगर के बाशिंदों के साथ उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी कलेक्ट्रेट पहुंचे।

नाकोड़ा नगर के बाशिंदों के साथ पहुंचे उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा।
नाकोड़ा नगर के बाशिंदों के साथ पहुंचे उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि मैंने सड़क से सदन तक नाकोड़ा नगर के बाशिंदों की बात रखी। विधानसभा में भी पेयजल समस्या को लेकर मुद्दा उठाया था। लेकिन समस्या जस की तस है। ऐसे में अगर समय रहते सरकार पेयजल समस्या का समाधान नहीं निकालेगी। तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी।

नाकोड़ा नगर के राकेश ने कहा कि क्षेत्र में पिछले 20 साल से पेयजल समस्या है। सरकारे बदल रही है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ऐसे में इस बार अगर शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो नाकोड़ा नगर के बाशिंदे उग्र आंदोलन की राह अपनाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser