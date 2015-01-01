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खुशखबर:टाइगर कुमार का साथ देने चेन्नई के अरिग्नर पार्क से जनवरी में आएगी बाघिन, सीजेडए ने दी मंजूरी

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • बायोलॉजिकल पार्क गुजरात से लाएंगे दो मादा भेड़िया, कोटा जाएगा 5 साल पहले आया शेर अली

नए साल में बायाेलाॅजिकल पार्क के लिए खुशखबरी आने वाली है। टाइग्रेस दामिनी की माैत के करीब एक साल बाद पार्क में चेन्नई के वेंदलुर स्थित अरिग्नर अन्ना जूलाॅजिकल पार्क से एक टाइग्रेस जनवरी में आ जाएगी। इसके साथ ही गुजरात के जूनागढ़ पार्क से दाे मादा भेड़िया भी लाई जाएंगी। वहीं बायाे पार्क की शान कहे जाने वाले हाइब्रिड लाॅयन अली काे काेटा भेजा जाएगा। वन्यजीवों की इस अदला-बदली के लिए सेंट्रल जू ऑथोरिटी (सीजेडए) ने गुरुवार काे आदेश जारी कर अनुमति दे दी है। अधिकारियाें का कहना है कि चेन्नई में सफेद और बंगाल टाइग्रेस है। उदयपुर में बंगाल टाइग्रेस आएगी।

बता दें कि बायाेलाॅजिकल पार्क के डिस्प्ले एरिया में अभी मात्र एक मेल टाइगर कुमार है। इससे पहले टाइग्रेस दामिनी थी जिसकी 2 जनवरी काे माैत हाे चुकी है और टाइगर टी-24 अब तक डिस्प्ले एरिया में नहीं आ पाएगा। अकेले टाइगर कुमार का साथी बनाने के लिए एडल्ट टाइग्रेस काे लाया जा रहा है, ताकि इनका जोड़ा बनाकर कुनबा बढ़ा सकें।

सीजेडए ने हाईब्रीड लाॅयन अली काे काेटा भेजने के आदेश दिए हैं। उसे जनवरी में ले जाया जा सकता है। अली बायाेलाॅजिकल की शुरुआत हाेने के समय आया था और तब से यहीं रह रहा है। अली काे बनरगट्टा क्षेत्र से लाया गया था। इसके जाने के बाद बायाे पार्क में हाईब्रीड लाॅयन में फिमेल याना और इसके दाे बच्चे, एशियाटिक लाॅयन में मेल श्याम और फिमेल महक बचेगी।

फिमेल लाॅयन और चौसिंगा लाने की तैयारी

लाॅयन : बायाेलाॅजिकल पार्क से अली जा रहा है, लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पार्क से शेरनी लाने के लिए बातचीत चल रही है। वजह यह कि एशियाटिक लाॅयनेस महक लंबे समय से गर्भवती नहीं हाे पा रही है। मेल लाॅयन से ब्रिडिंग कराने के लिए फिमेल लाॅयन काे लाया जा रहा है।
चाैसिंगा : पार्क में एक फिमेल चाैसिंगा भी चेन्नई के वेंदलुर स्थित अरिग्नर अन्ना जूलाॅजिकल पार्क लाई जाने की बात चल रही है। बायाे पार्क में पहले से एक मेल चाैसिंगा है। इसका पार्टनर बनाने के लिए फिमेल काे लाया जा रहा है।

सीजेडए से टाइग्रेस के चेन्नई वेंदलुर के अरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क से लाने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ में दाे भेडिय़ा भी आएंगे। इनकाे जनवरी में ही लाने की पूरी काेशिश की जा रही है।
अजित उचाेई, डीएफओ, उदयपुर

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