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  • Today, Shopping Of Muhurta Will Bring Auspicious Benefits, Yama Deep Will Bring Health And Prosperity With Dhanvantari Pujan

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धनतेरस आज:आज शुभ-लाभ लाएगी मुहूर्त की खरीदारी, धन्वंतरि पूजन के साथ यम दीप लाएगा आरोग्य-खुशहाली

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • शाम 7 बजकर 50 मिनट से 10 बजकर 02 मिनट तक पूजन का शुभ मुहूर्त

धनतेरस शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 50 मिनट से 10 बजकर 02 मिनट तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि पीतल के कलश में अमृत लेकर आए थे। इसी वजह से धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने से उत्तम स्वास्थ्य घर में आता है। घरों में उसी बर्तन में प्रसाद बनाकर माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और भगवान धन्वंतरि काे भी भोग लगाया जाएगा।

ज्योतिषविद् इस दिन आंवले के पूजन को भी महत्वपूर्ण बताते है। इस दिन सफेद और पीले रंग का भोग प्रसाद शुभ माना जाता है। कुबेर पूजन के साथ ही इस दिन प्रदोष काल में दीप दान का भी महत्व भी है। पंडित निरंजन भट्ट ने बताया कि प्रदोष काल शाम 5 बजकर 55 मिनट से 7 बजकर 49 मिनट तक रहेगा। शाम को तेल का चौमुखा दीपक घर की दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है। धनतेरस पर यमदीप प्रज्जवलित से रोग, शोक, दुर्घटना आदि का भय दूर होने की भी मान्यता है।

जानिए.... किस राशि के जातकों के लिए क्या खरीदाना श्रेष्ठ

मेष: इस राशि के लोगों के लिए सोना, चांदी, बर्तन, गहने, हीरा, वस्त्र आदि चीजें खरीदना शुभ होगा। वृषभ: सोना, चांदी, पीतल, कांसा, हीरा, कम्प्यूटर, बर्तन आदि खरीद सकते हैं। केशर, चंदन की भी खरीद सकते हैं। मिथुन: जमीन, मकान, प्लॉट आदि के सौदे के लिए यह तिथि लाभदायक रहेगी। इस दिन मूंगा, सोना, चांदी आदि चीजें घर ला सकते हैं। कर्क: सोना, चांदी, वाहन, आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन पुरानी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। सिंह: वाहन, बिजली उपकरण, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, बर्तन, लकडी के सामान खरीद सकते हैं। कन्या: इन लोगों को चांदी की खरीदारी करने से बचने चाहिए। जमीन, घर आदि का सौदा इस तिथि पर कर सकते हैं। तुला: इस समय आपको संतोष बनाए रखना है। निवेश से बचें। कोई आवश्यक खरीदारी करना हो तो परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से करें। वृश्चिक: सोना, चांदी, बर्तन, पीतल, वस्त्र, लोहा और उससे बनी चीजें खरीद सकते है। धनु: गुरु ग्रह इसी राशि में है। आपको जमीन-जायदाद से विशेष लाभ हो सकता है। मूल्यवान धातुओं से भी लाभ मिल सकता है। मकर: समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी वस्तुओं की खरीदारी से लाभ मिल सकता है। वस्त्र और सोना खरीदना ज्यादा शुभ रहेगा। कुंभ: ये लोग किताबें, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लकड़ी का फर्नीचर और घर में सजावट की चीजें खरीद सकते हैं। मीन: सोने-चांदी, रत्न आदि चीजें खरीदने के लिए अच्छा योग है। शेयर मार्केट में निवेश सोच-समझकर करें। वस्त्र और आभूषण भी खरीद सकते हैं।

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