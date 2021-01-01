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मांडवा मार्ग पर सुबरी बाईपास के पास हुआ हादसा:दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो की हुई मौत, दो गंभीर घायल

कोटड़ा4 घंटे पहले
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क्षेत्र के मांडवा मार्ग के बीच सुबरी बाईपास के निकट दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें एक बाइक पर सवार तीन लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य दो लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में रेफर किया गया।

पुलिस के अनुसार हादसे में नयावास निवासी जनता देवी (60) पत्नी खेता खेर और कालू (30) पुत्र खेता खेर की मौके पर ही मौत हो गई। कोलिया निवासी उदयलाल पुत्र सींगिया खेर और नयावास निवासी जेनकी पत्नी कालू खेर घायल हो गए। बताया गया कि कोटड़ा की ओर से एक बाइक पर दोनों मृतक और जेनकी नयावास जा रहे थे। उधर, सामने से आ रही बाइक पर उदयलाल आ रहा था। दोनों बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को कोटड़ा सीएचसी पहुंचाया। पुलिस ने दोनों शवों को मुर्दाघर में रखवाया है। मामले में परिजनों के सोमवार को पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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