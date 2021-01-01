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आर्थिक बजट पेश करने का सुझाव:केंद्रीय बजट के लिए यूसीसीआई ने केंद्रीय वित्तमंत्री को भेजे सुझाव

उदयपुर4 घंटे पहले
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  • जीएसटी दर को 28 से घटाकर 18% करने को कहा

चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव भेजे। यूसीसीआई की फाइनेंस और टैक्सेशन सब कमेटी के चेयरमैन सीए डाॅ. सतीशचंद्र जैन की अध्यक्षता में उद्योग और व्यवसाय जगत को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने सकारात्मक दिशा के साथ आर्थिक बजट पेश करने का सुझाव दिया।

चैंबर अध्यक्ष कोमल कोठारी ने बताया कि सरकार को भेजे प्रतिवेदन में इनपुट टैक्स क्रेडिट पर प्रतिबंधों को हटाने, जीएसटी में लेट रिटर्न फाइलिंग पर विलम्ब शुल्क में कमी करने, स्किल डवलपमेंट के लिए और व्यय राशि पर आयकर में छूट प्रदान करने, स्वास्थ्य बीमा की योजना पर कर राहत प्रदान करने संबंधित सुझाव भेजे हैं। कहा कि टैक्स का आधार बढ़ाकर टैक्स की दर को कम किए जाने का सुझाव दिया है।

मार्बल, ग्रेनाइट पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने का सुझाव दिया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्हीकल स्क्रैप पाॅलिसी लागू करने और जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत िकया जाना जरूरी है। कोरोना महामारी से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर को आयकर और जीएसटी के साथ ही ऋण सहायता मुहैया कराए जाने का भी प्रावधान होना चाहिए।

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