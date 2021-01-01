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स्वच्छता में बढ़ते कदम:उदयपुर फिर ओडीएफ प्लस-प्लस कैटेगरी में, स्वच्छता सर्वे में 500 नंबर का फायदा, आप भी फीडबैक देकर बढ़ा सकते हैं अंक

उदयपुर3 घंटे पहले
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  • पिछले साल 10 लाख तक की आबादी वाले शहराें में उदयपुर को देश भर में 54वीं रैंक मिली थी

नगर निगम को एक बार फिर खुले में शाैच मुक्त हाेकर ओडीएफ-प्लस, प्लस की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की रैंकिंग में भी शहर काे इसका सीधा फायदा मिलेगा। इस बार का स्वच्छता सर्वेक्षण कुल 6000 अंकाें का हाे रहा हैं।

इसमेें 500 अंक ओडीएफ-प्लस, प्लस के मिलेंगे। निगम आयुक्त हिम्मतसिंह बारहठ ने बताया कि निगम ने दूसरी बार ओडीएफ-प्लस, प्लस काे शहरी विकास मंत्रालय में आवेदन किया था। इसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) की टीम ने 30 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 तक पब्लिक टाॅयलेट और कम्युनिटी टाॅयलेट की सफाई और वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया था।

इस टीम ने गंदे पानी के निस्तारण के लिए कलड़वास में संचालित हाे रहे 45 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी भी ली। उदयपुर इसमें खरा उतरा और अब उसे फिर से ओडीएफ-प्लस, प्लस शहर घाेषित कर दिया गया है।

सर्वे में हर साल सुधर रही उदयपुर की रैंकिंग
स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 में उदयपुर काे 10 लाख तक की आबादी वाले शहराें में देश भर में 54वीं रैंक मिली थी। जबकि 2019 के सर्वेक्षण में 137वीं रैंक, 2018 में 85वीं और 2017 के सर्वेक्षण में 310वीं रैंक मिली थी।

क्यूसीआई के रैंडम निरीक्षण में साफ सुथरे दिखे पब्लिक टाॅयलेट
क्यूसीआई की टीम ने 45 टाॅयलेट में से 18 का रैंडम निरीक्षण किया था। ये टाॅयलेट कच्ची बस्ती एरिया, आवासीय काॅलाेनियाें, बाजाराेें, सड़क किनारे स्थित हैं। इनमें से 9 साफ सुथरे, 2 बहुत ही साफ, 1 बेहतर और 6 टाॅयलेट हर तरह से बेस्ट मिले। इनमें सफाई अच्छी हाेने के साथ ही प्रकाश व्यवस्था भी सही मिली। सेनेटरी नेपकिन की सुविधा भी माैजूद मिली।

डिप्टी मेयर सिंघवी बोले-अब जनता भी करे सहयोग
निगम अपना प्रयास कर रहा है, अब जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि शहर के पब्लिक टाॅयलेट काे साफ-सुथरा बनाए रखने में वे भी निगम काे सहयाेग करें।
-पारस सिंघवी, डिप्टी मेयर और स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष।

ये टाॅयलेट सबसे बेस्ट दिखे : सज्जननगर भीलूराणा बस्ती, माणिक्यलाल वर्मा पार्क, मल्लातलाई, गाेवर्धन विलास बाजार, बापू बाजार और जवाहर नगर।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 कुल 6000 नंबर का हाेगा, किस पर कितने नंबर

  • सर्विस लेवल प्राेग्राम : 2400 नंबर हाेंगे। इसमें देखा जाएगा कि घर-घर से गीला-सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जा रहा है या नहीं। उसके निस्तारण की स्थिति देखेंगे।
  • सिटीजनवाइज : 1800 नंबर हाेंगे। इसमें जनता के फीडबैक के 600 नंबर हैं। बाकी के 1200 नंबर स्वच्छता ऐप पर लाेगाें की भागीदारी, इनोवेशन के हाेंगे।
  • सर्टिफिकेशन : 1800 नंबर हाेंगे। इसमें ओडीएफ प्लस, प्लस का प्रमाण पत्र हाेेने पर 600 नंबर मिलेंगे।
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