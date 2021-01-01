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क्राइम:उदयपुर पुलिस ने 9 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, चोरी, लूट और मारपीट की 11 वारदातों को दे चुके थे अंजाम

उदयपुर17 मिनट पहले
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पुलिस गिरफ्त में 9 शातिर बदमाश। - Dainik Bhaskar
पुलिस गिरफ्त में 9 शातिर बदमाश।

उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र के लखावली इलाके में कुछ हथियारबंद युवक मौजूद है। जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले उनसे पूछताछ की। जिसमें उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवकों से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह पूर्व में 11 लूट, चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।

गिरफ्तार युवकों ने पुलिस पूछताछ के दौरान करीब 11 वारदातें करना कबूल किया। जिसमें खारोल कॉलोनी के हितावाला कॉन्प्लेक्स में 2 मकानो से लैपटॉप, डॉलर, इलेक्ट्रॉनिक समान, सोने और चांदी के जेवर, सोने की गिन्नीयां और अन्य वस्तुएं चुराना, अरोरा कॉन्प्लेक्स में मकान से दो लैपटॉप चोरी करना, हिरण मगरी सेक्टर 8 में मकान से चोरी का प्रयास करना और कारण कॉलोनी में मकान से चोरी का प्रयास करना, नवरत्न कंपलेक्स में मोबाइल चोरी करना, खारोल कॉलोनी में मस्जिद के पास से मोबाइल लूट करना, विद्या भवन रोड पर पर्स लूट की वारदात करना शामिल है।

पुलिस ने कार्रवाई में गोलू उर्फ विजेश, जितेंद्र, भरत सिंह, जीवन, प्रियांशु, दीपक, दिनेश, जीतू, दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने मिर्च पाउडर, रस्सी, चाकू, छुरी, लठ और हॉकी स्टिक भी जब्त की है।

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