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लूट का पर्दाफाश:24 घंटे में उदयपुर पुलिस ने पकड़े अंबावगढ़ लूट के आरोपी

उदयपुर17 मिनट पहले
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  • सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई

उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके में बीती रात हुई लूट की घटना के आरोपियों को उदयपुर पुलिस ने 24 घंटों में ही पकड़ लिया है। बता दें कि शनिवार रात उदयपुर के अंबावगढ़ में 4 बदमाशों ने एक घर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी।

सीसीटीवी फुटेज से पकड़ में आए बदमाश

उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। जिसके आधार पर वारदात के 1 घंटे के भीतर ही संदिग्ध आरोपी फरदीन उर्फ बुग्गी , युसूफ मलिक , शाहरुख उर्फ साहब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई शुरुआती पूछताछ में ही तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूल किया और वारदात के मास्टरमाइंड की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने चौथे आरोपी नदीम शेख को भी गिरफ्तार कर लिया । पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा की गई अन्य वारदातों के खुलासे की भी पूरी संभावना है।

बता दे कि अंबा माता थाना क्षेत्र के अंबावगढ़ जिंक गेस्ट हाउस के पीछे वाली गली स्थित एक घर में शनिवार रात 10.30 बजे के आसपास बदमाश पिस्टल तानकर जेवर लूट भागे। वारदात से इलाके में खौफ का माहौल हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की। वहीं अब पुलिस बदमाशों से लूट का सामान बरामद करने में जुटी है।

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