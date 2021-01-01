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यूआईटी और नगर निगम का अवैध निर्माणों पर हल्ला बोल:यूआईटी ने 6 घंटे में 4 अवैध निर्माण गिराए, निगम ने 4 दुकानें सीज की, 30 को नोटिस

उदयपुर2 दिन पहले
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यूआईटी और नगर निगम की टीमों ने शुक्रवार को अवैध निर्माणों पर हल्ला बोल दिया। एक साथ बड़ी कार्रवाईयों से शहर में हड़कंप मच गया। यूआईटी की टीम ने हिरणमगरी सेक्टर-14, सवीना खेड़ा, दक्षिण विस्तार याेजना बलीचा में सरकारी जमीन और सड़क सीमा में हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।

वहीं निगम की टीम ने शक्तिनगर में बिना भू-रूपांतरण कराए चलाई जा रही चार दुकानों को सीज किया। अन्य तीन 30 दुकानदारों और शोरूम संचालकों को नोटिस देते हुए 24 घंटे में आवेदन पेश करने को कहा है। यूआईटी सचिव अरुण हसीजा ने बताया कि पहली कार्रवाई हिरणमगरी सेक्टर-14 में आवासीय याेजना के आई ब्लाॅक में अल्प आय वर्ग के लिए बने आवास संख्या 175 पर की गई। यहां आवास मालिक कैलाश दर्जी बिना स्वीकृति निर्माण कर रहा था। साथ ही मकान के पास खाली जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। नाेटिस के बावजूद नहीं हटाने पर यूआईटी ने इसे ध्वस्त कर दिया।

स्कूल वालों ने यूआईटी की चार बीघा जमीन पर बना लिया पार्क, अब ध्वस्त
राजस्व ग्राम सवीना खेड़ा स्थित स्टेप बाई स्टेप स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से सटी यूआईटी की जमीन पर बाउंड्रीवाल बनाकर गार्डन बना दिया। तहसील शाखा ने प्रकरण दर्जकर सुनवाई के बाद 4 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई। इसके बाद राजस्व ग्राम बलीचा के दक्षिण विस्तार योजना में 100 फीट राेड की सीमा में बनाई बाउंड्रीवाल और मेन राेड किनारे बनाए अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया।

दुकानदार-शोरूम मालिक 24 घंटे में करें भूरूपांतरण का आवेदन, नहीं तो सीज
निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने बताया कि शक्तिनगर में चार दुकानों को सीज करने के साथ ही अशाेक नगर मेन राेड पर भूरूपांतरण करवाए बिना संचालित 30 दुकानाें और शाेरूम के मालिकों काे भी अंतिम नाेटिस थमा दिए गए हैं। अब इनकाे 24 घंटे में भूरूपांतरण के लिए आवेदन कर पैसा जमा करवाना होगा। नहीं ताे इन संपत्तियों काे भी सीज कर दिया जाएगा।

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