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आक्रोशित:पुलिया बनाने की मांग को लेकर ट्रैक पर बैठे ग्रामीण, आश्वासन पर माने,वैकल्पिक रास्ता बंद किए जाने से हुए आक्रोशित

उदयपुर2 घंटे पहले
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खेताखेड़ा बस स्टैंड के पास मावली-बड़ीसादड़ी रेलवे लाइन से गांव में आने-जाने का रास्ता बंद होने से आक्रोशित ग्रामीण पटरियों पर जाकर बैठ गए। सूचना पर अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश कर मामले को शांत किया। जानकारी के अनुसार वर्तमान में मावली-बड़ीसादड़ी रेलवे लाइन पर ब्रॉडगेज का काम चल रहा है।

शनिवार को रेलवे ट्रैक पर पटरियां बिछाने, गिट्‌टी डालने का काम चल रहा था। तभी ग्रामीण पटरियों पर जाकर बैठक और विभागीय अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इस दौरान तहसीलदार कानोड़ रामनिवास मीणा भींडर चुनाव कार्यक्रम में जाते हुए मौके पर रुके और ग्रामीणों से बातचीत कर अधिकारियों को जानकारी दी।

सूचना पर पूर्व विधायक रणधीरसिंह भींडर भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए रेलवे के एक्सईएन सुनील दत्त को फोन कर समस्या का समाधान करने तथा मौके पर आने की बात कही। इस दौरान कानोड़ थाने से हैड कांस्टेबल राजेंद्रसिंह मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से वार्ता की।

वहीं मामले की जानकारी मिलने पर वल्लभनगर डिप्टी हितेश मेहता, रेलवे के एक्सईएन सुनील दत्त, खेरोदा थानाधिकारी मय पुलिस जाब्ता, रेलवे के अधिकारी खेताखेड़ा पहुंचे। जहां ग्रामीणों से समझाइश की, जिस पर सभी ग्रामीण पटरियां छोड़कर बस स्टैंड चौक पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ दो घंटे तक वार्ता की। ग्रामीणों ने गांव में आने-जाने का रास्ता देने, पुलिया का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाने तक रेलवे ट्रैक पर होकर

वाहनों का आवागमन फिर से सुचारु करने की मांग की। सूचना पर एडीशनल एसपी मुकेश सांखला, रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर भी मौके पर पहुंचे और भींडर में एसडीएम मयंक मनीष के निर्देशन में बैठक कर उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया।

लोग बोले-विभागों के तालमेल नहीं होने से अटका काम

खेताखेड़ा बस स्टैंड से गांव में आने-जाने के लिए पुलिया का निर्माण होना था। लेकिन निर्माण कार्य अधूरा होने से बड़े वाहन, दूध वाहन और अन्य वाहनों का आवागमन बंद हो गया। इससे पहले ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर बनाये गए वैकल्पिक रास्ते से जा आ रहे थे। लेकिन शनिवार को उस रास्ते को भी बंद कर दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया निर्माण के लिए पिछले चार महीनों से रेलवे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मांग कर रहे है। लेकिन विभागों के आपसी तालमेल नहीं होने से काम अटका हुआ है।

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