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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:सर्द रात, जहां जगह वहां डेरा, अभ्यर्थियाें की भीड़ भूली-मास्क और दाे गज दूरी

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • आज दो पारियों में 26 हजार देंगे एग्जाम, उदियापाेल-रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हाेगी। उदयपुर शहर में बनाए 22 सेंटराें पर तीन दिन में 78 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। हर दिन दो परियों में 13-13 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। गुरुवार शाम से अभ्यर्थियाें के यहां आने और एग्जाम के लिए दूसरे शहराें में जाने का सिलसिला शुरू हाे गया। इसे लेकर उदियापाेल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियाें की जमकर भीड़ रही।

काेराेनाकाल के बीच हाे रही इस परीक्षा में न कहीं दाे गज दूरी नजर आई और न ही मास्क। माकूल व्यवस्था के तमाम प्रशासनिक दावाें की भी पाेल खुल गई। परीक्षा के पहले परीक्षार्थियाें काे सर्द रात की परीक्षा से गुजरना पड़ा। शहर में आए अभ्यर्थियाें ने स्टेशन-उदियापाेल सहित जहां जगह मिली वहीं रात का बसेरा कर लिया। इन और टैक्सी माैजूद रहेंगे। परीक्षा केंद्राें पर छाेटे कमराें में एक और बड़े कमराें में दाे जैमर लगाए हैं।
राेडवेज में 15 बसें रिजर्व, 9 तक एग्जाम स्पेशल ट्रेन
रोडवेज में परीक्षार्थियों के लि15 बसें रिजर्व रखी गई हैं। बारां के लिए 2, डूंगरपुर के लिए 1 बस और टाेंक के लिए 2 बस रवाना हुई। आरटीओ प्रकाश सिंह राठाैड़ ने बताया कि ट्रावेल्स, ऑटाे-टेंपाे एसाेसिएशन से अधिकतम किराए की एक सूची प्राप्त हुई है, उससे ज्यादा किराया वसूलने पर कार्रवाई हाेगी। वहीं रेलवे ने 9 नवंबर तक जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई हैं।

कोविड के संबंध में स्वघोषणा पत्र भी परीक्षा केंद्र पर कराना होगा जमा

ये आईडी ही मान्य हाेगी : मूल प्रवेश पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैक/पोस्ट ऑफिस की फोटो युक्त पासबुक, राज्य-केन्द्र सरकार की अाईडी। ये कतई न लाएं : इलेक्ट्राेनिक वस्तु, मोबाइल, आइपेड, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, घड़ी, चेन, अंगूठी, जेवर, टॉप्स आदि। ये पहनना हाेगा : आधी आस्तीन की टीशर्ट/शर्ट, सूट/साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, पेन्ट, स्लीपर और बालों में साधारण रबर बैंड लगाना होगा। प्रवेश समय : परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक प्रवेश मिलेगा। कोविड-19 के संबंध में स्वघोषणा पत्र भी परीक्षा केन्द्र पर देना होगा। ऐसी सख्ती रहेगी : 600 पुलिसकर्मियाें का जाब्ता। हर सेंटर पर इंस्पेक्टर और डीएसपी स्तर के अधिकारी हाेंगे। मेटल डिटेक्टर हाेगा।

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