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राजस्थान को-ऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड:15 माह में ही बोर्ड ने भर्ती परीक्षा फीस 200 रुपए बढ़ाई, अब 1200 लगेंगे

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • को-ऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड पहले हजार रुपए लेता था शुल्क

राजस्थान को-ऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड ने करीब 15 महीने में ही भर्ती परीक्षा का शुल्क 200 रुपए बढ़ा दिया है। को-ऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा तय किए गए परीक्षा शुल्क के मुकाबले प्रदेश की दो बड़ी भर्ती एजेंसियों - राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के शुल्क आधे से भी कम हैं।

यहां तक कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी रीट का शुल्क तीन साल पहले वाला ही तय कर रखा है। को-ऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आरसीडीएफ और दुग्ध संघों में 503 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए होने वाली परीक्षा का शुल्क बोर्ड ने 1200 रुपए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 600 रुपए तय किया है। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ही अक्टूबर 2019 में अपेक्स व केंद्रीय सहकारी बैंकों में सीनियर मैनेजर सहित विभिन्न संवर्ग के 715 पदों पर भर्ती निकाली थी।

उस समय इन पदों की परीक्षा के लिए को ऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सामान्य वर्ग के लिए 1 हजार रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए श़ुल्क तय किया था। अब करीब 15 महीनों में ही बोर्ड ने सामान्य वर्ग पर 200 रुपए औैर आरक्षित वर्ग पर 100 रुपए की फीस बढ़ा दी है। 1 लाख आवेदन आने पर ही 200 रुपए प्रति फार्म के हिसाब से बोर्ड को सीधे दो करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं।

शिक्षा बोर्ड ने भी 3 साल में नहीं बढ़ाया शुल्क
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2018 में आवेदन का शुल्क एक पेपर के लिए 550 रुपए और दो पेपरों के लिए 750 रुपए तय किया था। रीट 2021 के लिए भी बोर्ड ने यही शुल्क तय कर अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। जबकि बोर्ड ने इस बार शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने ही वृद्धि प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

इन पदों के लिए परीक्षा, सबसे ज्यादा सहायक प्रबंधक के पद
को-ऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड कुल 503 पदों पर भर्ती करेगा। इनमें जीएम के 4 पद, उपप्रबंधक के 27, सहायक प्रबंधक के 96, सहायक लेखा अधिकारी का 1 , सहायक डेयरी कैमिस्ट के 10 , बॉयलर ऑपरेटर प्रथम के 9, प्रयोगशाला सहायक के 46 , डेयरी तकनीशियन के 31, इलेक्ट्रिशियन के 23, कनिष्ठ लेखाकार-स्टोर सुपरवाइजर के 48, ऑपरेटर द्वितीय के 77, पशुधन पर्यवेक्षक के 7 पद, रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर के 20 पद, फिटर के 15 पद, वेल्डर के 6, हेल्पर के 27, डेयरी पर्यवेक्षक तृतीय के 13 और डेयरी पर्यवेक्षक के 20 पद शामिल हैं।

अन्य एजेंसियों ने नहीं बढ़ाया शुल्क
आरपीएससी प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। आरपीएससी की ओर से अभी भी परीक्षा शुल्क 350 और 250 रुपए लिया जा रहा है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी आरपीएससी की तर्ज पर ही 350 और 250 रुपए शुल्क ले रहा है। जिससे परीक्षा देने वाले युवाओं को राहत मिलती है। 350 रु. लेती है आरपीएससीफॉर्म फीस।

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