पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Udaipur
  • Women Living In Seva Mandir Institute, Called Experts Of Many Languages; But Even Kai Could Not Understand The Language Of The Woman

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रियल लाइफ ‘बजरंगी भाई जान’ का इंतजार:तीन साल पहले उदयपुर पहुंची महिला अबतक नहीं बता पाई अपना पता, उसकी भाषा का पता नहीं लगा पा रहे एक्सपर्ट

उदयपुरएक घंटा पहलेलेखक: विपिन सोलंकी
  • कॉपी लिंक
35 साल की जया चेतरी (उदयपुर में रखा गया नाम) और उसके साथ दाे साला की बेटी (मिनी) और ट्रेन में ही जन्मा बेटा (बाबू) । - Dainik Bhaskar
35 साल की जया चेतरी (उदयपुर में रखा गया नाम) और उसके साथ दाे साला की बेटी (मिनी) और ट्रेन में ही जन्मा बेटा (बाबू) ।
  • 3 साल पहले बच्चों के साथ ट्रेन से उदयपुर पहुंची थी जया, 5 साल की बेटी व सफर में पैदा हुआ बेटा हिंदी सीख गए, मां की भाषा एक्सपर्ट भी नहीं समझते

आपने बजरंगी भाई जान फिल्म ताे देखी हाेगी, जिसमें फिल्म का हीराे सलमान खान बाेलने में असमर्थ बच्ची काे उसके घर तक पहुंचाता है। कुछ ऐसा ही मामला तीन साल पहले (अक्टूबर-2017) अनन्या एक्सप्रेस से उदयपुर पहुंची 35 साल की जया चेतरी (उदयपुर में रखा गया नाम) के साथ हुआ है।

उसके साथ दाे साला की बेटी (मिनी) और ट्रेन में ही जन्मा बेटा (बाबू) था, लेकिन अलग भाषा के चलते वह नहीं बता सकी कि वह कहां की रहने वाली है और यहां कैसे पहुंची। तब से वह सेवा मंदिर संस्था के हाेम में रह रही है। संस्थान कई भाषाओं के एक्सपर्ट काे बुला चुकी है, लेकिन काेई भी उससे बात नहीं कर सका, हालांकि इतना अंदाजा जरूर लगाया कि वह बंगाल, बिहार या असम की रहने वाली है तीन साल से उदयपुर में रहने के कारण तीन साल का बाबू और पांच साल की मिनी ताे हिंदी बाेलने लगे, लेकिन जया अभी भी हिंदी नहीं समझ पाती। ऐसे में जया काे अब भी उस बजरंगी भाई जान का इंतजार है, जाे उसे घर पहुंचा दे।

परेशान होकर कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है जया

इशारों में समझाया : पति की मारपीट से परेशान होकर निकली गई थी अपने घर से
समाज कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्वाधार गृह सेवा मंदिर संस्था की काउंसलर निशा ने बताया कि हाथीपोल थाने से 5 अक्टूबर 2017 काे महिला काे यहां भेजा गया। इससे पहले कुछ दिन वह ट्रेन में बेटे काे जन्म देने के कारण जनाना हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसका घर तलाशने के लिए हर संभव किए, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। इसके चलते कई बार खुद काे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर चुकी है। उसके इशारों से हम सिर्फ इतना अंदाजा लगा पाए हैं कि पति की मारपीट से नाराज होकर वह घर से निकल गई थी।

संस्थान के प्रयास जारी : दाे महीने से महिला बाल विकास मंत्रालय से जवाब नहीं आया
निशा ने बताया कि जया अनपढ़ है और अपनी भाषा में सिर्फ खुद काे और बेटी का नाम लिख पाती है, जिसमें बंगाली झलक है। बंगाली, असमी और बिहारी भाषा के एक्सपर्ट को बुलाया, लेकिन वे भी असफल रहे। जिस एंबुलेंस से जया काे जनाना हॉस्पिटल भेजा गया, उसके चालक ने अनन्या एक्सप्रेस में महिला का आना बताया। इससे पता चला कि महिला बंगाल तरफ से आई है। सिलिगुड़ी सहित अन्य पुलिस थानों में संपर्क किया, पहचान नहीं पाया। पश्चिम बंगाल में पत्र भेजा। जवाब नहीं मिला ताे 17 नवंबर काे महिला बाल विकास मंत्रालय काे पत्र भेजा, लेकिन अब तक काेई जवाब नहीं मिला।

महिला के पुनर्वास के लिए प्रस्ताव भेजा है : निदेशक
तीन साल में महिला के घर का पता लगाने के लिए अब तक संस्थान स्तर पर कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। महिला के पुनर्वास के लिए निदेशालय काे प्रस्ताव बनाकर भेजा है। यह हाे सकता है कि जयपुर नारी निकेतन में भेज दिया जाए और एक्सपर्ट के जरिए काउंसलिंग हाे। -मांधातासिंह राणावत, उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser