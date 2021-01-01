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निधि समर्पण:श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए दिए 1 लाख 11 हजार रुपए

जलोदा जागीर3 घंटे पहले
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श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान में दूधी तलाई से कार्यकर्ताओं ने राशि का संग्रहण किया। जगदीश पुत्र शंकरलाल कानिया ने 1 लाख 11 हजार 111 रुपए का सहयोग दिया। इसके साथ ही कन्हैयालाल पुत्र भोलीराम वीर ने 51 हजार रुपए, अध्यापक रामनारायण धाकड़ पुत्र शंकरलाल ने 71 हजार, किशन लाल पुत्र प्यारेलाल ने 11 हजार 111 रुपए और हरिराम पुत्र तुलसीराम ने 5100 रुपए भेंट किए।

राम मंदिर निर्माण निधि संग्रहण कार्यक्रम के तहत विभिन्न टीमें घर-घर जाकर संपर्क कर रही हैं। विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठन की टोली राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत रविवार से घर-घर जाकर निधि संग्रहण कर रही है।

श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करने के लिए धनेश्वरी गांव में संग्रहण टोलियां पहुंची। इस दौरान कई ग्रामीणों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार राम भक्तों को निधि का समर्पण किया।

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