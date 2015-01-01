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परीक्षा केंद्र:सिपाही बनने के लिए पहली पारी में 248, दूसरी पारी में 299 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा

प्रतापगढ़4 घंटे पहले
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  • सुरक्षा इंतजाम रहे पुख्ता, जैमर लगा होने से परीक्षा केंद्र के बाहर तक मोबाइल नेटवर्क बंद

तीन दिवसीय सिपाही भर्ती परीक्षा में शनिवार को दूसरे दिन परीक्षार्थियों ने उत्साह दिखाया। हालांकि पूरे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नही हुए लेकिन शुक्रवार की तुलना में परीक्षार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ। शनिवार को भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र सेंट पॉल स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर निर्धारित दूरी पर बनाए गए गोलों में खड़ा किया गया।

इसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की दो अलग अलग लाइनें थीं। एक-एक अभ्यर्थी की मेटल डिटेक्टर से सघन जांच प्रक्रिया के बाद उनके दस्तावेजों की जांच की गई तथा हाथ सेनिटाइज कराकर प्रवेश दिया गया। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा दो पारियों में संपन्न हुई। पहली पारी सुबह 9 से 11 में कुल पंजीकृत 456 अभ्यर्थियों में से 248 प्रविष्ठ हुए तथा 208 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। इसी प्रकार दूसरी पारी में 299 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा 299 अनुपस्थित थे।

थानाधिकारी मदनलाल खटीक ने बताया कि सुबह की पारी में प्रतापगढ़ जिले के आसपास जिलों के अभ्यर्थी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि कई अभ्यर्थियों ने दो जिलों से आवेदन किए थे, लेकिन परीक्षा एक ही जिला मुख्यालय पर दिए जाने से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट आ रही है। केंद्र में प्रवेश से पूर्व सभी अभ्यर्थियों की हैंड हैंडलिंग मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। जांच से पूर्व नर्सिंगकर्मियों ने पीपीई किट

तथा दस्ताने पहने। केंद्र के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन का नियंत्रण कक्ष केंद्र के पास एकलव्य छात्रावास में रहा। परीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा इंतजामों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए।

दूसरे दिन भी बरती सख्ती इस बार परीक्षा निजी कंपनी करा रही है। ऐसे में पूरी सुरक्षा और एहतियात बरती जा रही है। शनिवार को दूसरे दिन भी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों द्वारा लाए गए घड़ी, मोबाइल, अंगूठी आदि सामान को बाहर ही रखने के लिए माइक से उदघोषणा की गई। पुलिस द्वारा सभी को वैध दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का सामान परीक्षा केंद्र पर नहीं लाने को कहा गया।

पुलिस ने व्यवस्थित किया मार्ग
बांसवाड़ा रोड पर परीक्षा केंद्र से पूर्व मुख्य सड़क पर निर्धारित दूरी पर यातायात पुलिस की ओर से बेरिकेडिंग की गई ताकि मार्ग व्यवस्थित रहे। वहीं कोरोना के चलते अधिकांश परीक्षार्थी व उनके अभिभावक निजी साधनों से आ रहे हैं। ऐसे में परीक्षा से पूर्व व परीक्षा होने के बाद यातायात पुलिसकर्मियों ने रास्ते में वाहनों को व्यवस्थित किया। परीक्षा केंद्र के बाहर बेतरतीब खड़े वाहनों को निर्धारित स्थान पर लगवाया ताकि आने जाने में परेशानी नहीं हो।

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