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निधि संग्रह अभियान:राम मंदिर निर्माण में निधि संग्रहण के लिए 6589 राम भक्त घर-घर जाएंगे

प्रतापगढ़7 घंटे पहले
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श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रह अभियान के दूसरे चरण का प्रारंभ जिले में रविवार से हुआ। निधि समर्पण अभियान के लिए 10, 100, 1000 रुपए के कूपन और रसीद पुस्तकें गांव गांव तक भिजवा दी गई है।

जिले भर में राम भक्तों का सम्मान किया जा रहा है तो कहीं तिलक लगा कर स्वागत किया जा रहा है। जिले के दलोट, साखथली, रायपुर, सालमगढ़, अरनोद, चुपना, अवलेश्वर, खेरोट, कुल्थाना, कुणी, रठांजना, धमोत्तर, देवगढ़, धरियावद, पारसोला, पीपलखूंट, सेमलिया में अभियान शुरू हुआ है। अभियान को पूर्ण करने के लिए सभी उपखंडाें में, अभियान के प्रमुख, सह सहप्रमुख, निधि प्रमुखों के दायित्व की घोषणा की गई है और सभी तहसील पंचयात समिति, दलोट, अरनोद, सुहागपुरा, पीपलखूंट, धरियाद, पीपलखूंट, प्रतापगढ़ पर कार्यालय खोले गए हैं।

पारसोला। पारसोला उपखंड के 4 मंडल पारसोला, आड़, मांडवी, देवला के 29 गांवों में 22 टोलियां व 110 कार्यकर्ता अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के निधि संग्रहण कार्य में लगे हुए हैं। खंड विद्यार्थी कार्यकर्ता विस्तारक केशव नारायण ने बताया कि पारसोला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं श्री राम परमार्थ सेवा समिति के कार्यकर्ता इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। खंड में रविवार को राम मंदिर निधि संगठन को लेकर दूसरा चरण प्रारम्भ हुआ। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए खंड में कुल चार मंडल के 24 गांवों में 525 रामभक्तों की 51 टोलियां घर -घर पहुंचेगी।

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