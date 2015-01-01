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आवेदन:जनजाति छात्रों के लिए शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना के आवेदन शुरू

प्रतापगढ़3 घंटे पहले
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जनजाति विभाग की और से जनजाति छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के उपायुक्त दिनेश कुमार मंडोवरा ने बताया कि जिसमें उच्च शिक्षा (काॅलेज अध्ययनरत छात्रा), छात्र गृह किराया (कॉलेज अध्ययनरत छात्र-छात्रा), प्रतिभावान छात्रवृत्ति (बोर्ड/ विश्वविद्यालय में प्रथम उत्तीर्ण छात्र), कक्षा 11वीं-12वीं में

अध्ययनरत छात्राएं इसके पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले छात्र-छात्रा के माता-पिता आयकर दाता नहीं होे एवं छात्रवृत्ति योजना को ऑनलाइन पोर्टल पर 6 नवंबर से 31 जनवरी 2021 तक विभागीय वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन पोर्टल फॉर टीएडी एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम (2020-21) लिंक पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बीएल मीणा से संपर्क कर सकते हैं।

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