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आवेदन:सिंगल गर्ल चाइल्ड की स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

प्रतापगढ़3 घंटे पहले
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2020 पास करने वाली छात्राएं स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठा सकती है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जिन छात्राओं ने सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से कक्षा दसवीं की परीक्षा 2020 पास की है वह स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकती है।

2जो छात्राएं इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य है बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर पंजीकरण कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2020 की रखी गई है और आवेदन की हार्ड कॉपी (केवल नवीनीकरण) 28 दिसंबर 2020 को या उससे पहले जमा करनी है। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त हुई हार्ड कॉपी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए योग्यता केवल भारतीय नागरिकों के लिए

इस स्कॉलरशिप के लिए वह छात्राएं पात्र होंगी जिन्होंने सीबीएसई कक्षा दसवीं की परीक्षा में 60त्न या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जो अब सीबीएसई के संबंधित स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रही है। इस योजना में वह छात्राएं भी योग्य होंगी जिन की ट्यूशन फीस प्रतिमाह 1500 से अधिक नहीं है। साथ ही यह सीबीएसई स्कॉलरशिप केवल भारतीय नागरिकों को ही दी जाएगी।

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