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सर्दी का असर:अवलेश्वर : रबी की फसल पर सर्दी का असर

अमलेश्वर4 घंटे पहले
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कस्बे सहित आसपास गांव में सुबह सर्दी का असर फसलों से हरियाली दिखाई दे रही है सुबह व शाम को ठंडी हवाएं से काफी सर्दी का मौसम परिवर्तन होने से क्षेत्र में मोटे उन्नी वस्त्र पहनने लगे। इससे कि काफी मौसम परिवर्तन होने से ग्रामीण क्षेत्र में सर्दी होती दिखाई दे रही काफी कुछ मौसम सुहावना रहने से ग्रामीण क्षेत्र में किसान अपने रोजमर्रा काम करने में जुटे हुए हैं वही थ्री फेस लाइट दिन में दो पारी होने से किसानों

को रात को पिलाई ना करके दिन में ही लाइट मिलने से किसानों को काफी कुछ राहत महसूस हुई थी इस बार दिन में ही पिलाई होने से किसानों को रात में सर्दी का मुकाबला नहीं करने से काफी कुछ खुश दिखाई दे रहे हैं इस समय फसलों में गेहूं चना सरसों मसूर खेतों को चारों तरफ हरियाली जैसा दिखाई देने लगे हैं जो की फसलें 10 से 15 दिन की होने में आई जिससे कि खेतों में चारों तरफ हरियाली जैसा दिखाई दे रहा है

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