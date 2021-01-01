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दोनों पार्टियों को भितरघात का डर:प्रतापगढ़ में भाजपा को 40 में से 21 सीटों पर जीत मिली है तो वहीं कांग्रेस को 19 सीटों पर विजय हासिल हुई

प्रतापगढ़4 घंटे पहले
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छोटीसादड़ी. बाड़ाबंदी में भाजपा पार्षद। - Dainik Bhaskar
छोटीसादड़ी. बाड़ाबंदी में भाजपा पार्षद।
  • प्रतापगढ़ में दोनों पार्टियों में सेंधमारी का खौफ, शपथ लेने भी कोई नहीं आया
  • छोटीसादड़ी शपथ लेकर फिर से बाड़ाबंदी में चले गए प्रत्याशी

प्रतापगढ़ नगर परिषद और छोटीसादड़ी नगरपालिका के लिए रविवार को मतगणना के बाद चुनावी नतीजे जारी कर दिए गए। प्रतापगढ़ में जहां भाजपा को 40 में से 21 सीटों पर जीत मिली है तो वहीं कांग्रेस को 19 सीटों पर विजय हासिल हुई।

छोटीसादड़ी में कांग्रेस को 25 में से 14 और भाजपा को 11 सीटें मिली। चुनावी नतीजे जारी होने के बाद प्रतापगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में भितरघात और सेंध का डर इस कदर हावी था कि कोई भी प्रत्याशी जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए नहीं आया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने-अपने प्रत्याशियों को बाड़े बंदी में ही रखा। उनके एजेंट ही दिनभर मतगणना के दौरान मौजूद रहे। भाजपा जहां अपने सभी 21 विजेता प्रत्याशियों को 7 फरवरी के दिन सभापति चुनाव में लाने की तैयारी में है तो वहीं कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने के लिए इन उम्मीदवारों में सेंध की फिराक में है।

निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने और सभापति के लिए आवेदन करने के लिए दोनों ही पार्टी प्रत्याशी 6 फरवरी से पहले प्रतापगढ़ आते नहीं दिख रहे। छोटीसादड़ी में कांग्रेस उम्मीदवारों ने नतीजों के तुरंत बाद ही शपथ और निर्वाचन प्रमाण पत्र ले लिया। इसके बाद यहां से प्रत्याशियों को वापस बाड़ाबंदी में भेज दिया गया। जबकि भाजपा के प्रत्याशी बाड़ाबंदी में ही रहे।

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हारने वालों को भेजा घर, कुछ अब भी बाड़ाबंदी में साथ में
प्रतापगढ़ में जहां भाजपा ने शनिवार को ही अपने सभी 40 प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में निंबाहेड़ा और नीमच भेज दिया था, वहीं रविवार को नतीजों के बाद इनमें से 15 को वापस घर भेज दिया गया है। जबकि जीते हुए 21 और इनके साथ चार हारे हुए प्रत्याशी भी अभी तक बाड़ाबंदी में ही रखे गए हैं। कांग्रेस ने अपने 32 उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी की थी। रविवार को नतीजों के बाद जीतने वाले 19 प्रत्याशियों को तो बाड़े में ही रखा गया जबकि हारने वाले सभी प्रत्याशियों को घर लौटा दिया गया। इसी तरह छोटीसादड़ी में भाजपा के जीतने वाले सभी 11 प्रत्याशियों के साथ पांच अन्य प्रत्याशी भी फिलहाल बाड़ाबंदी में ही है।

6 फरवरी तक जगह में होगा बदलाव
प्रतापगढ़ और छोटीसादड़ी दोनों के जीतने वाले भाजपा प्रत्याशियों को निंबाहेड़ा और नीमच की होटलों में ठहराया गया है। 6 फरवरी तक इनकी जगह में बदलाव किया जा सकता है। इन्हें रतलाम या भोपाल भी भेजा जा सकता है। जबकि दोनों ही जगहों पर कांग्रेस के जीतने वाले प्रत्याशी फिलहाल धरियावद के साथ ही निंबाहेड़ा और उदयपुर में रखे गए हैं। इन प्रत्याशियों को अब जोधपुर और जैसलमेर भी भेजने की प्लानिंग है। पार्टियां प्रतापगढ़, छोटीसादड़ी में 6 फरवरी से पहले नामांकन नहीं करेगी।

प्रतापगढ़ में भी रखा प्रत्याशियों को
भाजपा और कांग्रेस में 28 जनवरी के मतदान के बाद इन 2 दिनों में अपने प्रत्याशियों को छोटीसादड़ी, धरियावद में भी रखा था। फिलहाल भी इन दोनों जगहों पर दोनों ही पार्टियों के कुछ प्रत्याशी रुके हुए हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से दोनों पार्टियों ने कोई रिस्क नहीं उठाया है। इन प्रत्याशियों के रुकने की जगह के बाहर कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। सभी के मोबाइल भी स्विच ऑफ करवाए हैं। परिजनों से भी संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है।

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