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बैठक:भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक, चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान

प्रतापगढ3 घंटे पहले
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पंचायत राज चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अरनोद मंडल की बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने गुरुवार को अरनोद में ली। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष कुमावत ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर मंडल पदाधिकारियों, प्रत्याशियों से चुनावी रणनीति, रोडमेप बनाकर पूरे उत्साह से चुनाव में उतरने का आह्वान किया। कुमावत ने कहा कि राजस्थान सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है।

राजस्थान सरकार की विफलताओं को लेकर हम आमजन के बीच जाएं। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता के समक्ष तुलनात्मक रूप में रखें। बूथ माइक्रो मैनजमेंट, हर कार्यकर्ता को सक्रिय करने, भाजपा समर्थित मतदाताओं से संपर्क की रणनीति बनाने, चुनाव को बूथ केंद्रित चुनाव बनाकर रणनीति बनाने पर जोर दिया।

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