पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:पेड़ से टकराई कार, चालक की मौत, तीन साथी घायल

दलोट7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दोस्तों के साथ सांवलियाजी मंदिर में दर्शन करने एक युवक की लौटते समय पेड़ से कार टकराने से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि युवक के दोस्त घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दलोट निवासी गोवर्धन सासरी पुत्र नरसिंह मीणा ने दो दिन पूर्व पुरानी कार कस्बे के ही घनश्याम रजक से खरीदी थी।

कार से सांवलियाजी मंदिर जाने के लिए गोवर्धन अपने साथी बालकिशन कुमावत (24) पुत्र शंकरलाल, राहुल पुत्र तुलसीराम मीणा तथा मिथुन पुत्र बाबूलाल मीणा के साथ दलोट से जावरा के लिए मंदसौर रोड होकर निकले। कार को गोवर्धन का दोस्त बालकिशन चला रहा था। शनिवार रात करीब 12 बजे मध्यप्रदेश के पीपलिया मंडी हाइवे पर टोल प्लाजा से आगे सोनिक बायोकेम के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार सवार तीन अन्य घायल हो गए। कार चालक की एक वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। हादसे के बाद सूचना मिलने पर टोल प्लाजा के पैरामेडिकल स्टाफ के विनोद माली और नवीन गौड़ ने एंबुलेंस की सहायता से मृतक एवं घायलों को मंदसौर जिला चिकित्सालय पहुंचाया। रविवार सुबह पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser