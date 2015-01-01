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कोविड-19:कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री ने निजी चिकित्सालयों के प्रबंधकों से की चर्चा, सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश

प्रतापगढ़3 घंटे पहले
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  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश भर के आला अधिकारियों के साथ रूबरू हुए

कोविड-19 के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को वीसी के माध्यम से प्रदेश भर के आला अधिकारियों के साथ निजी चिकित्सालयों के प्रबंधकों से रूबरू हुए। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर सभी ऐतिहातिक उपाय सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इसी के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी चिकित्सालयों में बेड, आॅक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थापकों से उनकी तैयारियांे की जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि सरकार कोविड के संक्रमण को लेकर संजीदगी से सभी उपाय सुनिश्चित करने के साथ ही लगातार निर्देश और गाइड लाइन जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों, एक्सपर्ट पैनल, निजी चिकित्सालय प्रबंधकों, सहयोगी विभागों के मुखियाओं से लेकर प्रदेश भर के अधिकारियों और चिकित्सकों से रूबरू होकर कोविड नियंत्रण में सभी उपाय सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला में भी व्यवस्थाओं की दृष्टि से जिला चिकित्सालय के साथ कई निजी चिकित्सालयों के प्रबंधकों से उनके यहां बेड की क्षमता, वेटिलेंटर, आॅक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाइयां, मास्क आदि आधारभूत जानकारी लेकर संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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