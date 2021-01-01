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कलेक्ट्री में मवेशी:नगर परिषद का अभियान पांच माह से नहीं चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं

प्रतापगढ़3 घंटे पहले
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  • सड़कों पर 8 हजार लावारिस स्थिति में

शहर की सड़क, बाजार और गलियों में विचरण करने वाले अब सीधे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने लगे हैं। मंगलवार दोपहर करीब सवा बजे एक गोवंश ने कलेक्ट्रेट की सीढ़ियां चढ़कर मुख्य द्वार से प्रवेश किया। इसके बाद वह आसपास घूमता रहा। काफी देर बाद एडीएम कार्यालय के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने उसे खदेड़कर बाहर निकाला। गौवंश भी शहर की सड़कों और चौराहों पर कई बार जमा होकर यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहा है।

8 हजार संख्या
जिला मुख्यालय पर करीब 50000 की आबादी के बीच करीब 8 हजार आवारा/लावारिश पशु हैं। इनमें करीब 5 हजार सुअर, 25 सौ कुत्ते और 500 गौवंश है। पिछली बार अभियान कब: आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए 5 माह पूर्व अभियान चलाया गया था। अगस्त 2020 के बाद से अब तक आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान नहीं चलाया।

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