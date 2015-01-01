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आईडीएसएमटी योजना:यहीं से रोज गुजरते हैं कलेक्टर और एसपी, लेकिन एक साल से उधड़ी सड़क और गड्ढे दोनों को नजर नहीं आ रहे

प्रतापगढ़3 घंटे पहले
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यह दीनदयाल चौराहे से कलेक्ट्रेट तक का 500 मीटर का मार्ग है, जो एक साल से जगह-जगह से उखड़ा हुआ है। यहीं से कलेक्टर और एसपी सहित जिला स्तरीय कई अधिकारी रोज गुजरते हैं, लेकिन यहां के गड्ढों अाैर उखड़ी सड़क किसी को नजर नही आती। इसका खामियाजा यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। यह सड़क आईडीएसएमटी योजना में 50 लाख की लागत से नगर परिषद ने 2014 में बनवाई थी। तीन साल तक देखभाल का जिम्मा बनाने वाली कंपनी का था तो 2017 में समाप्त हो गया। इसके बाद भी दो साल तक तो सड़क ठीक थी, लेकिन एक साल पहले कई स्थान से धंस गई। कई शिकायतों के बाद चार महीने पहले पैचवर्क कर खानापूर्ति की गई थी।

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