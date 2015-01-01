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डिजिटल मॉनिटरिंग:डिजिटल वेट मशीन शिशुओं का वजन खींचेगा फोटो, जिला चिकित्सालय सहित 15 चिकित्सा संस्थानों का चयन किया

प्रतापगढ़5 घंटे पहले
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  • कम वेट वाले बच्चों की हो सकेगी डिजिटल मॉनिटरिंग कुपोषण से बचाने में मिलेगी मदद

नवजात शिशुओं का वजन अब डिजीटल वेट मशीन से लिया जाएगा। इसके लिए जिला चिकित्सालय सहित 15 चिकित्सा संस्थानों का चयन किया गया है। जहां प्रायमरी फेज में ये मशीन लगाई जानी है। जिला चिकित्सालय में मशीन लगाकर इसकी औपचारिक शुरूआत भी कर दी गई। सीएमएचओ डाॅ वीडी मीना ने बताया कि डिजीटल वेट मशीन आईपी ग्लोबल संस्था की मदद से चिकित्सा केंद्रों पर लगाए जा रहे है।

जिसमें जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरियावद, मूंगाणा, पीपलखूंट, पृथ्वीपुरा, छोटीसादड़ी, बारावरदा, अरनोद व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सालमगढ़, दलोट, पारसोला, पहाड़ा, नयाबोरिया, घंटाली, बंबोरी में लगाया जाएगा। इस संबंध में आरसीएचओ डाॅ. दीपक मीणा ने बताया कि डिजिटल वेट मशीन की कार्यप्रणाली और इस्तेमाल को लेकर इन चयनित चिकित्सा संस्थानों के स्टाफ का चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है। इसके बाद इसको चयनित चिकित्सा केंद्रों पर पूरी तरह से स्टाॅल कर शुरू कर दिया जाएगा।

कैसे काम करेगा : ऐसे बच्चे जिनका बर्थ वेट कम है, उनको डिजिटल माॅनीटर किया जा सकता है। इसकी वजह से कुपोषण के शिकार होने वाले बच्चों को जन्म सही चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी मदद मिल पाएगी। जन्म के बाद डिजीटल वेट मशीन में बच्चे को रखने पर यह बच्चे का वजन लेने के साथ ही उसकी फोटो भी खींच लेगा। इसी के साथ बच्चे के वेट के संबंध में साफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन यह संबंधित स्टाफ और विभाग के वेबसाइट पर भी भेज देगा। ऐसे में संबंधित माॅनीटरिंग संस्था और स्टाफ कहीं से भी अपने मोबाइल पर बच्चों के वनज के संबंध में आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकता है।

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