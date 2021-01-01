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सभापति और चेयरमैन चुनाव:सभापति पद के आवेदनों की जांच, सभी सही पाए गए, 7 काे मतदान के तुरंत बाद रिजल्ट

प्रतापगढ़3 घंटे पहले
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  • नाम वापसी का आज अंतिम दिन

नगर परिषद सभापति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए बुधवार को एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच की गई। सभी आवेदन सही पाए गए। गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लेने का समय है।

इससे पूर्व मंगलवार को भाजपा से वार्ड 10 की विजयी पार्षद रामकन्या गुर्जर तथा डमी प्रत्याशी के रूप में पार्षद पूजा गुर्जर ने नामांकन किया था। कांग्रेस की ओर से पार्षद जया कुमावत का नामांकन पत्र पार्षद सेवंतीलाल ने प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार छोटीसादड़ी में वार्ड 3 से निर्विरोध निर्वाचित फातेमा बोहरा का नामांकन पत्र वार्ड 21 से निर्विरोध निर्वाचित नागेश रेगर ने प्रस्तावक के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं भाजपा की ओर से वार्ड 19 से निर्वाचित रेखा व्यास ने एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया था।

भाजपा-कांग्रेस को भितरघात का डर सता रहा, विश्वास वाले पार्षद ही बाहर

प्रतापगढ़ नगर परिषद और छोटीसादड़ी नगर पालिका के भाजपा और कांग्रेस के विजयी पार्षद अभी बाड़ाबंदी में ही हैं। दोनों ही पार्टियों को भीतरघात का डर सता रहा है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच अपने विश्वास वाले पार्टी के लोगों के साथ जीते हुए पार्षदों को अज्ञातवास में ठहराया गया है। इनमें से दोनों ही पार्टियों के अति विश्वास वाले पार्षदों को बाहर छोड़ा गया है।

प्रतापगढ़ नगर परिषद में भाजपा पार्षदों की बात करें तो 21 में से 6 पार्षद ही बाहर हैं, जबकि कांग्रेस का एक पार्षद बाहर है। भाजपा के 15 पार्षद अभी बाड़ाबंदी में ही है। दूसरी ओर कांग्रेस यह स्वीकार कर चुकी है कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास है तथा जनादेश स्वीकार है। ऐसे में वे विपक्ष में बैठेंगे। ऐसे में कांग्रेस के पास खाेने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा को भीतरघात का डर है, यही कारण है कि उसके 15 प्रत्याशी अभी बाड़ाबंदी में ही है।

भाजपा के पार्षदों को निंबाहेड़ा और नीमच में अज्ञात स्थान पर ठहराया गया है। वहीं कांग्रेस के पार्षद उदयपुर और जोधपुर के होटल में ठहराए गए हैं। यही हाल छोटीसादड़ी का है। यहां कुल 25 सीटों में से 14 पर कांग्रेस तो 11 पर भाजपा काबिज है। यहां भी दोनों ही पार्टियों के विजयी पार्षद बाड़ाबंदी में है। यहां भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं, लेकिन कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है। छोटीसादड़ी में किसी भी पार्टी का एक भी पार्षद बाहर नहीं है।

आगामी कार्यक्रम

  • नाम वापसी: 4 फरवरी दोपहर 3 बजे तक, इसके तुरंत बाद चुनाव चिंह्नों का आवंटन
  • मतदान की तिथि और समय : 7 फरवरी सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक
  • मतगणना: 7 फरवरी मतदान के समाप्ति के तुरंत बाद
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