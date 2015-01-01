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ऑडिट:प्रतापगढ़ के सब-डिवीजनों की मटेरियल उपयोग की होगी ऑडिट

प्रतापगढ़5 घंटे पहले
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अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने प्रतापगढ़ में बिजली उपकरणों में हेराफेरी के मामले में सभी सर्किलों की मेटेरियल ऑडिट का निर्णय लिया है। इस प्रकरण में पिछले सप्ताह 3 अधिकारी व 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी ने बताया कि पिछले दिनों उनके पास मटेरियल के कम आपूर्ति तथा अनुचित वितरित का मामला सामने आया था।

इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने मुख्य लेखाधिकारी(ऑडिट) को प्रतापगढ़ वृत्त के सर्किल स्टोर तथा सभी सब-डिवीजनों के ऑडिट के आदेश दिए हैं। मुख्य लेखाधिकारी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस ऑडिट में सर्किल स्टोर में मटेरियल की प्राप्ति तथा मटेरियल को जारी करना, सब-डिवीजन में सर्किल स्टोर से मटेरियल की प्राप्ति, एमएएस खाता, मटेरियल के उपयोग में लेने और कनिष्ठ अभियंता तथा ठेकेदारों को मटेरियल जारी करने जैसे कई विषयों की सघन जांच की जाएगी। अगर ऑडिट में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह था मामला : विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी को 24 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि प्रतापगढ़ में विद्युत कनेक्शन देने के लिए काम आने वाले सामान डीपी सेट या सब स्टेशन सेट (एसएस) में घोर अनियमितता हो रही है। प्रबंध निदेशक वीएस भाटी ने संज्ञान लेते हुए मुकेश बाल्दी अधीक्षक अभियंता को जांच के लिए आदेश दिए थे।

मुकेश बाल्दी एवं उप भंडार नियंत्रक मुकुल कुलश्रेष्ठ ने जांच की तो अनियमितता एवं फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। जिस में सामने आया है कि प्रतापगढ़ जिले में 10 से 15 सब स्टेशन पर कनेक्शन देने के दौरान काम लेने के लिए 137 डीपी सेट जयपुर से ठेका फार्म शान्वी प्लास्टिक प्रोडक्ट से एक ट्रक में भर कर निकले थे। लेकिन बिना प्रतापगढ़ के स्टोर रूम में एंट्री के रुके इन्हें सीधे दलोट और अरनोद में सब स्टेशन पर सप्लाई होना दिखाया गया लेकिन जांच में पता चला कि दोनों ही सब स्टेशन पर एक भी सेट नहीं पहुंचा। इनकी कीमत करीब 12 से 13 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है।

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