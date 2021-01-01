पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:रात का पारा 1 डिग्री बढ़कर 6 डिग्री हुआ

प्रतापगढ़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में करीब 1 सप्ताह तक लगातार नीचे जा रहे पारे में रविवार को बढ़ोतरी दिखाई दी। दिन के पारे में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि रात के पारे में भी एक डिग्री की तेजी आई है। दिन को दक्षिणी पूर्वी हवा का असर ज्यादा होने के कारण तापमान बढ़ गया।

जिससे सर्दी का असर कम पड़ा। दिन को 2 डिग्री व रात्रि को 1 डिग्री तापमान बढ़ गया। हालांकि सुबह ठंड के साथ धुंध का असर लगातार बना रहा और फसलों पर सुबह ओस की बुंदे जम गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन का तापमान 27 डिग्री से बढ़कर 29 डिग्री व रात्रि का तापमान 5 डिग्री से बढ़कर 6 डिग्री दर्ज किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser