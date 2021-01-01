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नगर परिषद:प्रतापगढ़ नगर परिषद के 40 वार्डों के पार्षदों में कोई भी निरक्षर नहीं

प्रतापगढ़3 घंटे पहले
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  • हमारे एमए, बीएड और एमबीए डिग्रीधारक पार्षद

दो दिन बाद शहर की सरकार चुन ली जाएगी। नगर परिषद के पार्षद पद के चुनाव की घोषणा के बाद अब सभापति पद के लिए 7 फरवरी को मतदान होगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि सभापति का ताज किसके सिर पर रहेगा। इस चुनाव में कई पार्षद ऐसे हैं जो उच्च योग्यताधारी हैं वही कुछ ऐसे भी हैं, जो कि कृषक या स्टूडेंट हैं।

चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले अधिकांश पार्षद शिक्षित हैं। दो पार्षद तो एमए और बीए के बाद एलएलबी की योग्यता रखते हैं। एक एमए और एमएसडब्ल्यू है। 40 वार्डों में कोई भी पार्षद निरक्षर नहीं है। इस बार दोनों ही पार्टियों ने आम कार्यकर्ता तथा पार्टी से जुड़ाव रखने वालों के साथ ही नए चेहरे व पूर्व पार्षदों को टिकट दिए। इनमें भी यदि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने कई नए चेहरों पर ज्यादा दाव खेला है।

वहीं कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां सामान्य सीट पर किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया गया। इसके पीछे इस बार परिसीमन के बाद बदली हुई तस्वीर है।

वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित तो हो गएश लेकिन वहां किसी जाति विशेष का समीकरण तथा उनकी संख्या अधिक होने के चलते सामान्य सीट पर अन्य वर्ग को टिकट दिया गया। दोनों पार्टियों के 40 प्रत्याशियों की बात करें तो इनमें 5 साक्षर, 6 पांचवीं पास, 4 आठवीं पास, 5 दसवीं कक्षा पास, 6 प्रत्याशी 12वीं पास, 6 बीए, 1 एमए ,बीएड, 1 बीए, एलएलबी, 2 एमबीए, 1 एमए, एमएसडब्ल्यू के अलावा एक-एक प्रत्याशी एमकॉम, बीकॉम, बीएससी योग्यताधारी हैं।

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