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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

प्रतापगढ़3 घंटे पहले
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सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा लेह लद्दाख को 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती 2021 में प्रथम सिन्धु महाकुंभ लेह लद्दाख में हाेगा। तीर्थयात्रा का ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। केन्द्रीय प्रतिनिधि दीपेश सामनाणी ने समाज जनों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रा के लिए प्रतापगढ़ सहित प्रदेश के सभी जिलों में बैठकें कर पंजीयन करवाया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने बताया कि सिंधु महाकुंभ 19 जून से 27 जून तक दो ग्रुप में किया जाएगा। यात्रा सड़क मार्ग जम्मू से लेह, चंडीगढ़ तक, दूसरा मार्ग चंडीगढ़ से लेह जम्मू तक रहेगा और हवाई मार्ग दिल्ली से लेह रहेगा।

महाकुंभ में 21 जून निर्जला एकादशी, 24 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा को शाही स्नान हाेगा। यात्रा की व्यवस्था के लिए सामाजिक संगठनों को जोड़कर तीर्थयात्रियों की व्यवस्था पर चर्चा की गई। यात्रा में संत महात्मा, विभिन्न मत, पंथों के प्रमुखों को भी निमंत्रित किया जाएगा। बैठक में प्रदेश मंत्री (युवा) मनीष ग्वलाणी, जिला मंत्री मोहन तुलस्यिाणी, महानगर अध्यक्ष नरेन्द्र बसराणी, मंत्री महेश टेकचंदाणी, संगठन मंत्री मोहन कोटवाणी, घनश्याम भगत ठारवाणी, कमलेश शर्मा, रमेश वलीरामाणी, भगवान पुरसवाणी, किशन केवलाणी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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