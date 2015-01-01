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चुनाव:पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव: दूसरे दिन मिले 8 आवेदन, 6 कांग्रेस के, भाजपा के सिर्फ 2

प्रतापगढ़5 घंटे पहले
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  • भाजपा और कांग्रेस की तरफ से अभी भी उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं

पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए 4 नवंबर से नामांकन देने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था। दूसरे दिन 5 नवंबर को जिले में तीन पंचायत समितियों और एक जिला परिषद सीट के लिए कुल 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन किए हैं। इन 8 में से 6 आवेदन कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से किए गए हैं।

जबकि 2 आवेदन भाजपा की तरफ से भी रहे। पंचायत समिति सदस्य के लिए अरनोद पंचायत के 3 वार्ड में प्रतापगढ़ पंचायत समिति के 3 वार्ड में और दलोट पंचायत समिति की एक वार्ड के लिए उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। जबकि जिला परिषद के 17 वार्ड में से आठ नंबर वार्ड के लिए भी एक कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया है।

भाजपा की तरफ से प्रतापगढ़ पंचायत समिति के 2 वार्ड के लिए अपने नामांकन दाखिल किए गए। जिला परिषद सदस्य सहित बाकी सभी छह आवेदन कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ही दाखिल किए।पहला दिन सुस्त दूसरे दिन दिखी हलचल,

आधे से ज्यादा नामों को लेकर अभी भी असमंजस : पहला दिन सुस्त रहने के बाद दूसरे दिन जिला मुख्यालय सहित एसडीएम कार्यालय में हलचल नजर आई। हालांकि भाजपा और कांग्रेस की तरफ से अभी भी उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे का मुंह देख रही है। इस मामले में कांग्रेस अभी भी भाजपा से आगे है जिससे पंचायत समिति के 126 में से लगभग

60% वार्डों में अपने उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बना ली है। जिला परिषद में अभी 17 में से 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन की सहमति हो चुकी है। भाजपा अभी भी पंचायत समिति के 50 वालों पर ही अपनी सहमति बना सकी है जबकि जिला परिषद के 7 से 8 वार्ड में नाम पर सहमति बनी है।

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