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गाइडलाइन:विवाह समारोह में बैंड बजाने की अनुमति मांगने गए वादक, गाइडलाइन की पालना के निर्देश

प्रतापगढ़5 घंटे पहले
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विवाह समारोह में बैंड बजाने और लाइट डेकोरेशन करने की स्वीकृति मांगने को लेकर गुरुवार को बैंड वादक और डेकोरेशन संचालक एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे। एडीएम को ज्ञापन देकर संचालकों ने बताया कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण मार्च महीने से ही सभी बैंड व्यवसाय और लाइट डेकोरेशन से जुड़े व्यापारी आर्थिक परेशानियों हो रही हैं।

वर्तमान में दूसरे व्यवसाय शुरू हो चुका है लेकिन शादी विवाह के आगामी सीजन में बैंड व्यवसाय घर पर बैठे हैं। क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन की वजह से उन्हें कोई भी नहीं बुला रहा है। इसलिए उन्हें भी विवाह समारोह में बैंड बजाने और लाइट डेकोरेशन करने की स्वीकृति दी जाए। एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार ने जैसे ही उनका ज्ञापन पढ़ा तो उनके ज्ञापन पर एक नोट लिखा की बैंड वादन के समय सामाजिक दूरी बनाए रखें। जब बैंड वादन नहीं करना हो तो मास्क लगाएं, बैंड वादन पर कोई रोक नहीं है।

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