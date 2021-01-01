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नगर पालिका चुनाव परिणाम:प्रतापगढ़ भाजपा का, हैट्रिक लगाएगी; निर्विरोध 4 पार्षद जीतने से छोटीसादड़ी में कांग्रेस बोर्ड तय

प्रतापगढ़4 घंटे पहले
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प्रतापगढ़. मतगणना स्थल के बाहर जीत का जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
प्रतापगढ़. मतगणना स्थल के बाहर जीत का जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता।
  • परिषद में 21 वार्ड भाजपा की झोली में, कांग्रेस 19 ही जीत पाई, छोटीसादड़ी में 25 में से 21 वार्डों में मतदान, 11 भाजपा को, 4 निर्विरोध मिलाकर कांग्रेस 14 पर
  • प्रतापगढ़ में भाजपा ने छोटीसादड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न

प्रतापगढ़ नगर परिषद और छोटीसादड़ी नगर पालिका के चुनाव परिणाम रविवार काे आए। इसमें प्रतापगढ़ नगर परिषद में 40 वार्ड में से 21 में भाजपा ने जीत दर्ज की तो 19 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। जबकि छोटीसादड़ी में 25 में से 21 वार्ड में हुए चुनाव में 11 में भाजपा ने और 10 में कांग्रेस प्रत्याशी जीते।

हालांकि छोटीसादड़ी के 4 वार्ड 3, 5, 7 और 21 में पहले ही कांग्रेस के चार प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। कुल 25 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी 14 तो 11 में भाजपा के उम्मीदवार जीते। छोटीसादड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है तो वहीं प्रतापगढ़ में फिलहाल बहुमत के आधार पर भाजपा बोर्ड बनाती दिखाई दे रही है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति का चुनाव 7 फरवरी को होगा। प्रतापगढ़ में वर्ष 2015 के चुनाव की तरह ही एक पार्टी को अपना स्पष्ट बहुमत दिया है।

पिछली बार जहां कुल 30 वार्ड में से 16 में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे तो 14 में भाजपा के। इस बार 40 वार्ड में 21 भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं तो 19 में कांग्रेस के। प्रतापगढ़ में दोनों पार्टियों के सियासी समीकरण फिलहाल तो गड़बड़ाए हुए हैं, इसके चलते कोई भी उम्मीदवार शपथ लेने भी नहीं पहुंचा। दोनों ही पार्टियों ने अपने किसी भी जीते हुए उम्मीदवार को बाड़ाबंदी से बाहर नहीं निकाला है।

जीत-हार के अंतर में नोटा ने बिगाड़ दिया समीकरण
प्रतापगढ़, छोटीसादड़ी में कुछ वार्ड ऐसे भी रहे, जहां जीत-हार के अंतर पर नोटा में पड़े वोट ज्यादा भारी पड़ गए। प्रतापगढ़ के वार्ड 14 में कांग्रेस की योजना टेलर को 292 तो भाजपा की पूजा को 285 वोट मिले। जीत-हार का अंतर केवल 7 रहा। जबकि यहां पर नोटा के खाते में 9 वोट चले गए। इन 9 वोट से जीत-हार का पासा पलट सकता था। छोटीसादड़ी में वार्ड 1 में कांग्रेस के राजेंद्र को 243 तो भाजपा के राहुल को 246 वोट मिले। जीत-हार का अंतर 3 रहा। जबकि नोटा को 7 मत मिले। वार्ड 15 में कांग्रेस की रोशनी को 346, भाजपा की ममता को 348 मत मिले। जीत हार का अंतर केवल 2 वोट रहा और नोटा के खाते में 7 वोट गए।

सभापति की दौड़ में कौन
प्रतापगढ़ : परिषद सभापति के लिए ओबीसी महिला की सीट रिजर्व, नामों पर चर्चा शुरू
भाजपा : पार्टी को नगर परिषद में 21 सीटों पर बहुमत मिला है। यहां बोर्ड बनाने के लिए इतनी ही सीटें चाहिए। प्रतापगढ़ में सभापति की रेस में भाजपा की तरफ से वार्ड 38 से जीतने वाली किरण बत्रा प्रमुख दावेदार माने जा रही है। क्योंकि सभापति की रेस में शामिल रामकन्या गुर्जर वार्ड 10 से चुनाव जीत गई हैं, लेकिन उनके पति प्रहलाद गुर्जर चुनाव हार गए हैं। पार्टी में सभापति के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रत्याशी बाड़ाबंदी में हैं।

कांग्रेस - कांग्रेस की तरफ से सभापति की रेस में वार्ड 30 से जीतने वाली जया कुमावत प्रमुख दावेदार मानी जा रही है। सभापति की रेस में दूसरा नाम नेहा अहीर का है, जो वार्ड नंबर 33 से जीती हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष उदय लाल अहीर की पुत्री है। वार्ड 31 में कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मोहित भावसार की मां शशि भावसार चुनाव हार चुकी है।

छोटीसादड़ी : यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए सामान्य महिला की सीट रिजर्व है। कांग्रेस की तरफ से नगर पालिका अध्यक्ष के लिए तीन दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें वार्ड 3 से जीतने वाली फातेमा बोहरा, वार्ड 7 से निर्विरोध निर्वाचित सीमा उपाध्याय और वार्ड 6 से जीतने वाली दीपमाला वैष्णव का नाम शामिल है। फातेमा जहां खुद समाजसेवी है, वहीं सीमा उपाध्याय के पति मनीष उपाध्याय पूर्व पार्षद रह चुके हैं। दीपमाला और उनके पति भरत भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से अब यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष की रेस में वार्ड 25 से जीतने वाली आशा देवी दावेदार मानी जा रही है।

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