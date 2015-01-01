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नामांकन:तीन पूर्व प्रधान, भाजपा जिला महामंत्री और एक पूर्व मंडल अध्यक्ष ने भी भरा नामांकन

प्रतापगढ़4 घंटे पहले
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  • पंचायत समिति सदस्यों के लिए तीसरे दिन मिले 25 आवेदन

पंचायत चुनाव की सरगर्मियां और राजनीतिक उठापटक का दौर इन दिनों जारी है। पार्टी के संभावित प्रत्याशी नामांकन के साथ ही पार्टी का टिकट मिलने की जुगत में लगे हुए हैं। वहीं कई संभावित प्रत्याशियों को अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के बागी होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जोड़-तोड़ और सांठगांठ युद्धस्तर पर है। उपखंड कार्यालय और परिसर में नामांकन के दौरान दिनभर गहमागहमी है।

नामांकन के तीसरे दिन शनिवार को जिला मुख्यालय के उपखंड कार्यालय पर पंचायत समिति सदस्य के लिए 25 लोगों ने आवेदन किए। इस प्रकार अब तक यह संख्या 233 पर पहुंच गई है। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए 20 लोगों ने आवेदन किए। इनमें भाजपा और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवार शामिल हैं। ऐसे में जिला परिषद सदस्यों के लिए अब तक 24 लोगों ने आवेदन किए हैं।

जिले में 8 पंचायत समितियां
प्रतापगढ़ में तीन नई पंचायत समिति धमोत्तर, दलोट और सुहागपुरा का गठन किया गया है। इस प्रकार अब जिले में प्रतापगढ़, धरियावद, छोटीसादड़ी, अरनोद, सुहागपुरा, पीपलखूंट, दलोट और धमोत्तर ये 8 पंचायत समितियां बन चुकी है। इन आठ पंचायत समितियों में 205 ग्राम पंचायत हैं।

ये दिग्गज टिकट की दौड़ में : पंचायत चुनाव कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंचायत समिति के वार्ड से चुनाव लड़ने की दौड़ में पूर्व प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। भाजपा से अरनोद की पूर्व प्रधान सुमन मीणा, प्रतापगढ़ के पूर्व प्रधान लच्छीराम मीणा और हेमंत मीणा सहित भाजपा जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री केसर सिंह मीणा ने नामांकन दाखिल किया है। इससे पूर्व नामांकन के दूसरे दिन विधायक रामलाल मीणा की पत्नी ने भी नामांकन दाखिल किया था।

पंचायत समितिवार जानिए किस वार्ड से कितने लोगों ने किए आवेदन

1. प्रतापगढ़ : शनिवार को प्रतापगढ़ पंचायत समिति के 19 वार्ड के लिए कुल 25 नामांकन दाखिल हुए। इनमें भाजपा के 15 तथा कांग्रेस से 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इनमें भाजपा में वार्ड 3 से पूजा कुमारी और रामकन्या, वार्ड 4 से मोहनसिंह और आनंदी लाल, वार्ड 5 से चंद्रपाल सिंह, वार्ड 7 से धापू, वार्ड 8 से गजेंद्र, वार्ड 9 से कांता, वार्ड 10 से सागर और सुनीता, वार्ड 12 से सुमन, वार्ड 13 से गंगा कुमारी, वार्ड 14 से लच्छीराम, वार्ड 15 से हेमंत, वार्ड 16 से देवीलाल ने नामांकन दाखिल किया। इसी प्रकार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों में वार्ड 2 से हुकमीचंद, वार्ड 3 से प्रमिला, वार्ड 11 से इंद्रा और पूजा, वार्ड 12 से रेखा और रामकन्या, वार्ड 13 से अनिता, वार्ड 14 से केसरसिंह, वार्ड 15 से भंवरलाल और वार्ड 16 से बाबूलाल ने पर्चा दाखिल किया।

2. धरियावद : पंचायत समिति सदस्य के लिए 17 वार्ड में अब तक किए 46 आवेदन धरियावद पंचायतीराज चुनाव को लेकर पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवारों ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम करतारसिंह के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किए। शनिवार को 22 आवेदन प्रस्तुत किए गए। आवेदन में भाजपा के 12 व कांग्रेस के 8 आवेदन सहित 2 निर्दलीय आवेदन पेश किए गए। निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानुप्रतापसिंह राणावत और भाजपा विधायक गौतमलाल मीणा के नेतृत्व में प्रत्याशियों ने अपनी पार्टी के आवेदन प्रस्तुत किए। शनिवार को वार्ड 1 में कांग्रेस ने 1 आवेदन किया। वार्ड 6 में कांग्रेस 1, बीजेपी 1 व अन्य 2, वार्ड 7 में कांग्रेस 1, वार्ड 8 में कांग्रेस 1 व बीजेपी 1, वार्ड 9 में बीजेपी 2, वार्ड 10 में बीजेपी 1, वार्ड 11 में बीजेपी 1, वार्ड 13 में कांग्रेस 1 व बीजेपी 1, वार्ड 14 बीजेपी 1, वार्ड 15 में कांग्रेस 1 व बीजेपी 2, वार्ड 16 में कांग्रेस 2, वार्ड 17 में बीजेपी से 2 प्रत्याशियों ने आवेदन प्रस्तुत किए। विगत दो दिनों में 46 आवेदन प्रस्तुत किए गए।

3. छोटीसादड़ी : 15 वार्डों के लिए भाजपा के 7, कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने किया नामांकन दाखिल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने पूर्व प्रधान महावीर सिंह कृष्णावत की मौजूदगी में सात उम्मीदवारों ने निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा के समक्ष नामांकन दाखिल किए। वहीं कांग्रेस की ओर से एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कैलाश गुर्जर, पूर्व प्रधान रमेश गोपावत, वरिष्ठ भाजपा नेता डालचंद जणवा, मिट्ठू लाल जणवा, विष्णु लाल पाटीदार, रामचंद्र माली, लालाराम, सूबी से गणपत मीणा, गोपाल लाल जणवाछगन सिंह मीणा, मधुसूदन झाला, घनश्याम मेनारिया आदि मौजूद थे। पति-पत्नी ने एक साथ किया नामांकन दाखिल : पंचायत राज चुनाव के दौरान नामांकन प्रक्रिया में भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष कैलाश चंद गुर्जर एवं उनकी पत्नी श्यामा बाई दोनों ने पंचायत समिति सदस्य के लिए एक साथ नामांकन दाखिल किए हैं।

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