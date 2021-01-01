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विश्व कैंसर डे आज:चार साल में कैंसर के 264 मरीजों को दिया उपचार, जिला अस्पताल में बायोप्सी की सुविधा मिले तो बेहतर हो इलाज

प्रतापगढ़3 घंटे पहले
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  • जिले के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धरियावद, नीमच, मंदसौर तक के मरीज हुए लाभांवित

चार साल पूर्व तक जिले व आसपास के कैंसर रोगी हजारों रुपए खर्च कर अहमदाबाद सहित देश के अन्य नामचीन चिकित्सा संस्थानों में जाते थे। जहां उन्हें मोटी राशि खर्च करने के बाद भी परिजन की जान बचाना मुश्किल होता था।

वर्ष 2017 में जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में जिला कैंसर यूनिट की स्थापना हुई तथा कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. राममोहन सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक कई मरीज यहां आकर स्वस्थ हो चुके हैं।

जिला चिकित्सालय में वर्ष 2017 में 40 मरीज आए। इनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धरियावद, नीमच, मंदसौर के मरीज शामिल हैं। वर्ष 2018 में 78 मरीज चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, निंबाहेड़ा आदि स्थानों के थे। वर्ष 2019 में 76 मरीज भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आए।

इसी प्रकार वर्ष 2020 में 70 मरीज नाथद्वारा, नीमच, मंदसौर, डूंगरपुर आदि स्थानों से आए। ऐसे में पिछले चार साल में 264 मरीज जिला चिकित्सालय में कैंसर रोग का उपचार करा चुके हैं।

इनमें से जिले से बाहर से आए मरीजों की संख्या 174 है। 90 मरीज जिलेभर से आए। जिला चिकित्सालय की कैंसर यूनिट में मरीज को कीमोथैरेपी दी जाती है जोकि कई बार दी जाती है। ऐसे में इसका इलाज काफी लंबा चलता है।

इलाज समय पर शुरू हो सके, इसलिए जांच सुविधा जरूरी
कैंसर का इलाज बिना बायोप्सी संभव नहीं है। जब जांच ही नहीं होगी तो इलाज भी नहीं हो सकता। बायोप्सी में जिस स्थान की बायोप्सी की जानी है, वहां से सैंपल लिया जाता है। जैसे पेट की बायोप्सी करानी है तो पेट की गांठ का टुकड़ा तथा लीवर की बायोप्सी करानी है तो लीवर की गांठ का टुकड़ा लिया जाता है।
इसके बाद इसकी स्लाइड बनाई जाती है और बाद में इन गांठों के बारीक कणों को माइक्रोस्कोप से जांचा जाता है। बायोप्सी जांच के लिए आने वाली मशीन का खर्च 5 से 50 लाख रुपए है। मशीन का पूरा सैटअप लगाने के लिए बड़े शहरों में 5 से 50 लाख रुपए के उपकरण आते हैं।

कोरोना काल में बढ़े मरीज : कोरोना के चलते यातायात के साधन भी बंद हो गए थे। कोरोना यूनिट के नर्सिंगकर्मी अखिलेश पुरोहित और विश्वभारती मीना ने बताया कि ऐसे रोगी जिनका इलाज अहमदाबाद या अन्य स्थानों पर चल रहा था, वे मरीज जिला चिकित्सालय की यूनिट में इलाज कराने पहुंचे।

बाहर से इलाज कराने वाले ऐसे मरीजों की संख्या 13 रही। कई मरीज और उनके परिजनों को जिला चिकित्सालय में कैंसर यूनिट होने का पता भी नहीं है। ऐसे में अब भी कई मरीज बाहर इलाज कराने जा रहे हैं। जिला कैंसर यूनिट में एक नर्सिंगकर्मी का अभाव है।

कैंसर कई प्रकार का होता है। इसकी गिनती नहीं की जा सकती। शरीर में कहीं भी किसी भी हिस्से में हो सकता है। मरीज की जांच कराने के बाद जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन करने के बाद ही उपचार किया जाता है। उसी के अनुसार कीमोथैरेपी की जाती है।
डॉ. राममोहन सिंह चौहान, कैंसर रोग विशेषज्ञ, प्रतापगढ़।

जिला अस्पताल में आज होंगे जागरूकता के कार्यक्रम, उपचार की देंगे जानकारी

विश्व कैंसर दिवस पर गुरूवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला चिकित्सालय प्रांगण सभागार में होगा। जिसमें मुख्य अतिथि कलेक्टर अनुपमा जोरवाल होंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. वीडी मीना और पीएमओ डाॅ. ओपी दायमा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम के तहत कैंसर विषय एवं बचाव पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार में वक्तव्य होगा।

जिसमें जिला चिकित्सालय से कैंसर रोग विशेषज्ञ तथा कैंसर के जिला नोडल अधिकारी डाॅ. राममोहन सिंह चौहान अपनी एक्सपर्ट राय देंगे। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय में कैंसर रोग से संबंधित उपचार एवं परामर्श लेने वाले रोगी और उनके परिजन अपने अनुभव साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में प्रत्येक माह के पहले बुधवार को अर्ली कैंसर डिटेक्शन कैंप किया जा रहा है, ऐसे में इन कैंपों के अलावा 4 फरवरी को जिला चिकित्सालय में कैंसर रोग निदान और जागरूकता का विशेष शिविर होगा, जहां पर इस बीमारी के संबंध में उपचार, जानकारी निशुल्क परामर्श आदि प्रदान किया जाएगा।

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