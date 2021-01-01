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निकाय चुनाव:पहले नतीजों का इंतजार, फिर कहीं खुशी तो कहीं दिखा गम

प्रतापगढ़7 घंटे पहले
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  • प्रत्याशियों के समर्थक मतगणना स्थल के बाद सुबह 8 बजे से जुटने लगे, 9.20 बजे तक जीत के जश्न भी शुरू हो गए

नगर परिषद चुनाव को लेकर रविवार का दिन आमजन के लिए भी काफी व्यस्तता भरा रहा। प्रत्याशियों के समर्थक और आम जनता भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतगणना स्थल के बाहर सुबह 8 बजे से ही जुटने लगी थी।

स्कूल के मुख्य दरवाजे के नजदीक जब ज्यादा भीड़ होने लगी तो पुलिस ने लोगों को यहां से हटाया। करीब 9:20 बजे जैसे ही चुनाव का पहला नतीजा जारी हुआ तो ढोल धमाकों के साथ में पटाखे भी फूटते सुनाई दिए। जश्न के माहौल में सड़कें पूरी तरह से भरी भरी नजर आने लगी। नीमच नाका चारों तरफ से लोगों के हुजूम से भर गया। यहां से निकलने वाली धरियावद रोड, एमजी रोड, नीमच रोड पर जगह-जगह लोग समूह में नजर आए। आस-पास मौजूद घरों पर छतों से लोगों ने चुनावी माहौल का आनंद लिया। कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल नजर आने लगा।

चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों ने जगह जगह पर पटाखे फोड़े और ढोल नगाड़े बजाते हुए एक रास्ते से दूसरे गली मोहल्लों तक पहुंचे। कुछ प्रत्याशियों के समर्थक मतगणना स्थल से लेकर कार्यालय तक नाचते गाते पहुंचे। इसके उलट जहां प्रत्याशियों को हार मिली तो उनके समर्थक निराश होकर वापस लौटे। उनके कार्यालय पर सन्नाटा छाया हुआ नजर आया। सुबह से शाम तक शहर भर में जीत का जश्न और हार की खामोशी एक साथ नजर आई। चुनाव को लेकर लोगों की उत्सुकता कुछ ऐसी थी कि अंदर मौजूद प्रत्याशियों के एजेंट के फोन लगातार बजते नजर आए।

मतगणना कक्ष के बाहर कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, एसपी चूनाराम जाट, एडीएम गोपाललाल स्वर्णकार, एएसपी चिरंजीलाल मीणा, एसडीएम शिवचरण शर्मा, थानाधिकारी मदनलाल खटीक आदि अधिकारी मौजूद रहे। मतगणना कक्ष के बाहर प्रत्याशियों के एजेंटों को बैठने के लिए टैंट के नीचे कुर्सियां लगाई गई थी। बारी-बारी से एजेंटों को मतगणना कक्ष में बुलाया जा रहा था। मतगणना कक्ष से विजयी प्रत्याशियों के नाम और उनके वार्ड की घोषणा की जा रही थी। जैसे ही घोषणा होती वैसे ही मतगणना केंद्र के बाहर जमा समर्थकों का उत्साह परवान पर होता। समर्थक नारेबाजी, जयकारे लगाते तो कई ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाते नजर आए। कई बार मतगणना केंद्र के बाहर नीमच नाका तिराहे पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित नजर आई।

बोर्ड अध्यक्ष का चुनाव 7 को

  • बोर्ड अध्यक्ष के लिए मतदान : 7 फरवरी
  • नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 2 फरवरी
  • नामांकन जांच : 3 फरवरी सुबह 10.30 बजे से
  • नाम वापस लेना : 4 फरवरी दोपहर 3 बजे तक
  • चुनाव चिह्नों का आवंटन : 4 फरवरी अभ्यर्थिता वापस लेने की समय समाप्ति के तुरंत बाद
  • मतदान की तिथि अाैर समय: 7 फरवरी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • मतगणना की तिथि अाैर समय: 7 फरवरी मतदान समाप्ति के तुरंत बाद
  • बोर्ड उपाध्यक्ष के लिए मतदान : 8 फरवरी
  • नामांकन पत्र प्रस्तुत करना : सुबह 11 बजे तक
  • नामांकन पत्राें की जांच : सुबह 11.30 बजे से
  • नाम वापसी : दोपहर 2 बजे तक मतदान यदि आवश्यक हुअा ताे दोपहर 2.30 बजे से 5 बजे तक
  • मतगणना : मतदान समाप्ति के तुरंत बाद
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