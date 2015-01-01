पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फैसला:खाना नहीं बनाने पर पत्नी काे जिंदा जला दिया था शराबी पति काे 21 साल बाद 10 साल की कठाेर सजा

रतापगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • छाेटीसादड़ी क्षेत्र में हुई थी घटना : जिला और सत्र न्यायाधीश आलोक सुरालिया ने सुनाया फैसला

खाना नहीं बनाने पर पत्नी काे जिंदा जला देने के 21 साल पुराने मामले में जिला ऐऔर सत्र न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने अभियुक्त बरखेड़ा थाना छोटीसादड़ी निवासी गोविंदलाल पुत्र बंशीलाल मीणा को 10 साल के कठोर कारावास,10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार अभियुक्त गोविंद की पत्नी केसरबाई ने जली हुई अवस्था में 6 मार्च 1999 को रेफरल अस्पताल छोटीसादड़ी में तत्कालीन तहसीलदार छोटीसादड़ी के समक्ष बयान दिया था। मामले के अनुसार 6 मार्च की रात को केसर बाई घर पर ही थी। रात करीब 11 बजे गोविंद शराब पीकर आया और खाना नहीं बनाने पर नाराज हुआ।

इस पर केसर बाई ने घर में आटा नहीं हाेने की बात बताइर्। इस पर तैश में अाकर गोविंद ने केसर के साथ मारपीट शुरू कर दी। घर के दरवाजे बंद कर केरोसीन की कैन केसर पर उड़ेल दी और आग लगा दी। केसर जलती हुई हालत में मदद के लिए चिल्लाने लगी और किसी तरह घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। केसर का शाेर सुनकर पड़ोसी पहुंचे। उन्होंने कपड़े डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक केसर के शरीर का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें