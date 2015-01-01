पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

धरियावद कार्यवाहक सीडीपीओ की खिलाफत:आंगनबाड़ी केंद्राें की महिला कर्मचारी बाेलीं, कार्यवाहक सीडीपीओ करते हैं परेशान, रात काे मैसेज-काॅल करते हैं, चाय पीने न बुलवाओ ताे काम में कमियां निकालकर देते हैं नाेटिस

प्रतापगढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों की शिकायत पर कलेक्टर ने विभाग के कार्यवाहक उपनिदेशक काे साैंपी जांच

धरियावद के महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के कार्यवाहक सीडीपीओ राममाेहन मीणा के खिलाफ आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारियाें ने माेर्चा खाेल दिया है। उनके खिलाफ आंगनबाड़ी केंद्राें की मानदेयकर्मी तथा स्थाई महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कलेक्टर, बाल विकास विभाग के उपनिदेशक तथा महिला आयोग को हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। इस पर

कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामले की जांच महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यवाहक उप निदेशक पंकज द्विवेदी को साैंप दी है। मीणा अतिरिक्त खंड मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं। उन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी का अतिरिक्त पदभार दे रखा है। करीब सवा साल से विभाग की महिला कर्मचारियाें ने प्रताड़ना झेलना बताया है। इधर, सीडीपीओ मीणा ने सारे आरोप निराधार बताए है।

नोटिस से नहीं झुके तो अवकाश पर लगा दिया बैन
महिला कार्मिकों ने बताया कि जब नोटिस से वे नहीं डरीं तो कार्यवाहक सीडीपीओ ने उनके सीएल और पीएल पर ही बैन लगा दिया। किसी पारिवारिक कारण से अवकाश लेना हो तो वह भी नहीं मिलता। उन्हें पोषाहार के गबन सहित अन्य आरोपों में फंसाने की धमकी देते हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की महिलाएं भी कार्यवाहक अधिकारी से परेशान है।

कर्मचारियों का आराेप : नौकरी से निकालने की देते है धमकी

महिला कर्मचारियाें ने प्रार्थना पत्र में बताया कि कार्यवाहक सीडीपीओ मीणा महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए तरह-तरह के हथकंड़े अपनाते हैं। महिला कर्मचारियाें को काॅल कर चाय पीने के बहाने घर पर बुलाने की बात कहते हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके फोन कॉल का टाइम 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक रहता। आरोप लगाया कि मीणा को अगर कोई महिला कार्मिक फोन पर बात करने या चाय पिलाने से मना कर देती तो वे आए दिन उस महिला कार्मिक के आंगनबाड़ी सेंटर पर निरीक्षण करने पहुंच जाते और तरह-तरह की कमियां निकालने लगते हैं।

सुनसान में बने शिक्षा विभाग के ऑफिस पर बुलाकर करते हैं बात
आरोप है कि मीणा नोटिस देकर महिला कार्मिक को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। नोटिस का जवाब देने के लिए महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिस की जगह शिक्षा विभाग के ऑफिस में बुलाते हैं। शिक्षा विभाग का ऑफिस धरियावद से करीब 2 किमी दूर सुनसान जगह पर है। यहां पर गिनती के कार्मिक काम करते हैं। जबकि बाल विकास विभाग का ऑफिस धरियावद की सघन बस्ती में है।

रात में किसी भी समय कर देते हैं काॅल

महिलाओं ने शिकायत में बताया कि मीणा रात में किसी भी समय महिला कार्मिकों को फोन कर देते हैं। महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए उन्हाेंने आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर महिलाओं को अपनी सेल्फी उसके निजी मोबाइल नंबर पर भेजने के निर्देश दिए। इस पर महिलाओं ने विरोध दर्ज करवाया तो अधिकारी ने उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। महिला कार्मिकों ने आरोप लगाया कि अधिकारी अक्सर रात में महिला कार्मिकों को मोबाइल पर गलत मैसेज भेजते हैं। महिलाओं के पढ़ते ही उसे वापस डिलिट कर देते हैं।

एक महिला ने हिम्मत जुटाई तो सामने आई अन्य कार्मिक

एक महिला कार्मिक ने प्रार्थना पत्र में बताया कि बहुत दिन से वह कार्यवाहक सीडीपीओ की गलत हरकतों को नजरअंदाज करती रही। बाद में जब उसने अपनी साथी महिलाओं से इस संबंध में बात की तो पता चला कि सीडीपीओ आंगनबाड़ी में कार्यरत ज्यादातर महिला कार्मिकों के साथ हरकत कर रहे हैं। इस पर सभी ने सीडीपीओ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।

जांच होगी तब देखेंगे : कार्यवाहक सीडीपीओ
^मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे और निराधार है। इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। अगर उच्चाधिकारी के पास कोई शिकायत हुई है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर भी जांच होगी तो देखा जाएगा।
-राम मोहन मीणा, कार्यवाहक बाल विकास परियोजना अधिकारी, अतिरिक्त खंड मुख्य शिक्षा अधिकारी।​​​​​​​

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें