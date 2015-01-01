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लसानी में खबर:कांग्रेस के 15 में से 10 प्रत्याशी 30 साल तक केे, भाजपा में इस उम्र तक के छह

राजसमंद3 घंटे पहले
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  • कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों में से 14 नए चेहरे, भाजपा में 12 प्रत्याशी नए

देवगढ़ पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य चुनाव में भाजपा, कांग्रेस ने राजनीति के नए चेहराें को तवज्जो दी है। यहां पंद्रह वार्ड हैं। कांग्रेस ने 15 में से 10 टिकट 30 से कम उम्र वालाें काे बांटे हैं जबकि भाजपा में इस उम्र के 6 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने 15 में से 13 टिकट ऐसे युवाओं काे दिए हैं, जाे राजनीति में नए हैं जबकि भाजपा ने 11 नए चेहराें पर दांव खेला है।

वार्ड में 11 में भाजपा प्रत्याशी नारायण रेगर के नामांकन वापस ले लेने से कांग्रेस के रामचंद्र निर्विरोध निर्वाचित हाे चुके हैं। पार्टी में वार्ड 2 के प्रत्याशी राकेश 23 साल के, वार्ड 3 से सुगनादेवी 24 साल की है। वार्ड 8 से श्रवण गुर्जर 25 वर्ष के हैं। भाजपा ने वार्ड 4 से रेखा देवी 25 वर्ष, वार्ड 3 से ममता देवी 26 वर्ष काे प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने ज्यादा पढ़े-लिखे प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा में 5 ग्रेजुएट हैं। जबकि कांग्रेस में सिर्फ एक प्रत्याशी ग्रेजुएट है। भाजपा की तारा देवी रावत, चंचल कुमार, ममता देवी, शिवपाल सिंह, कल्पना कुमार जबकि कांग्रेस में सतपाल सिंह ने बीए ग्रेजुएशन कर रखी है।

इन वार्डाें में राेचक स्थिति
राजनीतिक अनुभव के हिसाब से कांग्रेस ने पूर्व सहकारी समिति अध्यक्ष सांगावास के अनूप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने हमराज सिंह को नराणा तथा गेहरीलाल को कुंवाथल वार्ड से मैदान में उतारा है। सबसे ज्यादा संपत्ति वाले प्रत्याशी भाजपा अाैर कांग्रेस में वार्ड 6 माद पंचायत में है। यहां कांग्रेस की ज्ञान कंवर जबकि भाजपा की भंवर कंवर के बीच मुकाबला है। कम संपत्ति वाले प्रत्याशियाें में ईश्वर मंडल पंचायत के वार्ड 13 से है। देवगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में दोनों राजनीतिक पार्टियों को भीतरघात की आशंका सता रही है।

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