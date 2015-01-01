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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से:राजसमंद और नाथद्वारा के 4 केंद्राें पर 3 दिन 6 पारियाें में 13536 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, केंद्र पर आधे घंटे पहले तक मिलेगा प्रवेश

राजसमंद5 घंटे पहले
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  • नकल राेकने के लिए परीक्षा केंद्राें पर सीसीटीवी कैमरे सहित जैमर लगाए, मास्क, सेनेटाइजर अाैर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी

प्रदेश में 5 हजार 438 पदों पर होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में राजसमंद और नाथद्वारा के 4 केंद्रों पर शुक्रवार से तीन दिन तक 6 पारियाें में 13 हजार 536 अभ्यर्थी भाग लेंगे। एएसपी राजेश गुप्ता ने बताया कि दाेनाें शहराें में नकल राेकने के लिए परीक्षा के दाैरान जैमर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्यालय के निर्देश आतेे हैं ताे नेट भी बंद रखेंगे।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर तक होगी। पहली पारी सुबह 9 से 11 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर दो घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। पेपर शुरू होने के आधे घंटे पहले केंद्रों में अभ्यर्थी का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों की पहचान के लिए उनके दोनों हाथों के थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे। केंद्रों पर मास्क, सेनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी
अभ्यर्थियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान
लिखित परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के दोनों अंगूठों का उपयोग होगा।
अभ्यर्थियों की उपस्थिति एवं पहचान आदि के लिए बायोमेट्रिक, थंब इंप्रेशन आदि प्रयोग में लिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान स्वयं का मास्क नहीं ला सकेगा, परीक्षा केंद्र पर ही मास्क दिया जाएगा।
अभ्यर्थी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को स्वच्छ रखें, साथ ही अंगूठों पर मेंहदी, स्याही, पेंट, रंग आदि का प्रयोग नहीं करें।
सभी अभ्यर्थियों काे परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उनके पास एडमिट कार्ड हाेना अनिवार्य है।
परीक्षा केंद्राें के आसपास स्थित सभी ई-मित्र कियोस्क खुले रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि संकट में प्रवेश-पत्र निकाला जा सके।

ये लाएं : फोटो वाला अधिकृत पहचान पत्र, नीली-काली इंक वाले बॉल पैन, मूल प्रवेश पत्र और फोटो युक्त दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, बैक/पोस्ट ऑफिस से जारी फोटो युक्त पासबुक में से कोई एक। ओएमआर की प्रविष्टियां भरने के लिए नीली-काली स्याही के पारदर्शी दो बाॅल पैन अभ्यर्थी को ही लाने होंगे।

ड्रेस कोड : आधी आस्तीन वाले अपर वेयर, सूट-साड़ी और स्लीपर, वरना नहीं मिलेगा प्रवेश। परीक्षा केन्द्र पर पुरूष अथवा महिला अभ्यर्थियाें को आधी आस्तीन की टीशर्ट या शर्ट, सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, पेन्ट, स्लीपर और बालों में साधारण रबर बैंड के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। फुट वियर परीक्षा कक्ष के बाहर खुलवाए जाएंगे। पूरी या मुड़ी आस्तीन पहनकर आने की भी अनुमति नहीं होगी।

इनसे बचें: अभ्यर्थी को मोबाइल फोन, आइपैड, पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, एटीएम कार्ड, धातु से बनी कोई भी चीज, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियां, ग्राफशीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र में हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, चेन, अंगूठी, ईयर रिंग, लॉकेट, जेवर, पर्स, हैंडबैग, डायरी, बड़े बटन वाले कपड़े, जड़ाऊ पिन, बैज लाने पर भी पाबंदी रहेगी।

4 केंद्राें पर हाेगी परीक्षा, हर पारी में बैठेंगे 2256 अभ्यर्थीपुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा राजसमंद के साेफिया पब्लिक स्कूल एंड काॅलेज, सुभाष पब्लिक स्कूल धाेइंदा अाैर नाथद्वारा में श्रीनाथजी ग्रुप अाॅफ इंस्टीट्यूट एवं सेंट मीरा लाॅ काॅलेज जांबू का तालाब में हाेगी। हर पारी में 2256 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिले में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर के अभ्यर्थियों सहित अन्य जिलाें के परीक्षार्थी अाएंगे।

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