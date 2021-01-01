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गिरफ्तारी:बालश्रम के लिए सूरत भेजे जा रहे 32 बच्चे रेस्क्यू, नाबालिगों से श्रम करवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

कुंभलगढ़3 घंटे पहले
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केलवाड़ा पुलिस ने नाबालिगों से बाल श्रम कराने पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दाैरान उदयपुर से सूरत ले जाते समय 32 राजसमंद के रहने वाले 32 बच्चों काे रेस्क्यू किया।

कुंभलगढ़ डीएसपी नरपतसिंह ने बताया कि पुलिस निरीक्षक प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट, उदयपुर श्याम सिंह ने प्रकरण दर्ज कराया कि पुलिस थाना हिरण मगरी क्षेत्र के रेती स्टैण्ड पर खड़ी बस में राजस्थान से बाल श्रम के लिए बालकों को सूरत ले जाने की सूचना पर मय जाब्ता कानि भानू प्रताप सिंह मौके पर पहुंचा। जहां पर बस से 25 बालकों को सूरत ले जाते हुए को रेस्क्यू करवाया।

काउंसलिंग के दौरान पता चला कि सूरत में बड़ी संख्या में उदयपुर और आसपास के छोटे-छोटे बालकों से बालश्रम करवाया जा रहा है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट जिला उदयपुर द्वारा सूरत में खुफिया सूत्र स्थापित कर बाल श्रमिकों के बारे में सूचना एकत्रित की। एसपी उदयपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।

स्वयंसेवी संगठन, आसरा विकास संस्थान के संस्थापक भोजराज सिंह, कार्यकर्ता, बचपन बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ता दामिनी पटेल को सूचित किया जो मौके पर पहुुंचे। वहां पहुंच राजसमंद में निवास करने वाले कुल 32 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया।

अनुसंधान कर्ता द्वारा केलवाड़ा थानाधिकारी शैतानसिंह के निर्देशानुसार सभी बाल श्रमिकों के जन्म संबंधी कागजात प्राप्त कर कथन लिये गये तथा पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत बाल श्रमिकों को प्रतिकर राशि दिलाने बाबत कागजात संबंधित संस्था को भेजे। रूप सिंह पुत्र नाथू सिंह निवासी कुंचाैली, सोहन सिंह पुत्र देवी सिंह खरवड़ निवासी ओडा, अम्बा सिंह पुत्र उदय सिंह चदाणा निवासी आंतरी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंभलगढ़ के समक्ष पेश किया।

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