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खरीदारी:25 व 30 नवंबर और दिसंबर में विवाह के 9 मुहूर्त, चूके तो 4 महीने करना होगा इंतजार

राजसमंद3 घंटे पहले
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  • लोगों ने मैरिज गार्डन, लाइट, टेंट, हलवाई बुक करवाए, बाजारों में खरीदारी बढ़ी

कोरोना काल के बीच सरकार द्वारा किसी भी शादी-समारोह में 50 लोगों के इकट्ठे होने की इजाजत देने के बाद करीब पांच महीने बाद 25 नवंबर से फिर से शहर में शहनाइयां बजेंगी। इस बार इन शादियों में परिजन व मित्र भी शामिल हो सकेंगे। सावों की इस सीजन में लोगों ने बाजारों में खरीदारी शुरू कर दी है। लोगों ने मैरिज गार्डन, लाइट, टेंट, हलवाई भी बुक करवाए हैं।

रामगंजमंडी उपखंड मे ही बड़ी संख्या में इस सावे में शादियां होंगी। इसके लिए बाजारों में खरीदारी हो चुकी है, जो तैयारी नहीं कर पाए हैं। वे अब जल्दी से शॉपिंग पूरी करने में जुटे हैं। दरअसल, 1 जुलाई से चातुर्मास शुरू होने पर विवाह समारोह पर पांच महीने का ब्रेक लग गया था। इससे पूर्व सरकार की सख्ती के चलते शादी-समारोह में चुनिंदा लोग ही शामिल हो रहे थे। अब इसमें सरकार द्वारा दी गई राहत के चलते 50 लाेग एकत्रित हो सकते हैं और संबंधित एडीएम को महज एक पत्र देकर 100 लोगों को बुलाया जा सकता है।

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