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कोविड-19:एक महीने बाद एक ही दिन में 24 काेराेना संक्रमित मिले

राजसमंद3 घंटे पहले
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दीपावली के त्याेहार पर बाजारों में भारी भीड़ उमड़ने और लोगों के मास्क नहीं लगाने और साेशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना भारी पड़ रहा है। एक महीने बाद जिले में शुक्रवार काे एक ही दिन में 24 काेराेना संक्रमित केस मिले हैं। पूर्व में 21 अक्टूबर को 27 कोरोना मरीज मिले थे। इसके बाद से कम ही मरीज आ रहे थे, लेकिन त्योहार उमड़ी भीड़ के कारण कोरोना ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दियाहै। इधर, कलेक्टर अरविंद पाेसवाल ने कहा कि बिना मास्क और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर अब सख़्ती होगी और नियमों के उल्लंघन पर प्रतिष्ठान सीज किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार काे राजसमंद ब्लाॅक में 10, भीम से 10, देवगढ़ और आमेट से 2-2 काेराेना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें राजसमंद शहर से 29 साल का युवक, 31 साल का पुरुष, 65 साल का पुरुष, 34 साल का पुरुष, 21 साल का युवक, 25 साल का युवक, 50 साल का पुरुष, 21 साल का युवक और 61 साल की महिला और 55 साल की महिला, भीम से 46 साल का पुरुष, 45 साल का पुरुष 57 साल का पुरुष,

31 साल का युवक, 39 साल का युवक, 22 साल का युवक, 25 साल का युवक, 38 साल का युवक, 33 साल का युवक, 26 साल की महिला, देवगढ़ से 37 और 25 साल के युवक और आमेट से 56 साल का पुरुष और 32 साल की महिला संक्रमित पाई गई हैं।

जिले में शुक्रवार तक कुल काेराेना पाॅजिटिव की संख्या 3111 हो चुकी है। डिप्टी सीएमएचओ डाॅ. राजकुमार खाेलिया का कहना है कि लाेग घराें से निकलने के बाद बिना मास्क के घूम रहे हैं अाैर साेशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से काेराेना संक्रमिताें की संख्या बढ़ रही है।

बिना मास्क और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर अब होगी सख्ती : कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और आमजन पर सख्ती बरती जाएगी और उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठान अग्रिम आदेशों तक सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने शुक्रवार शाम विभिन्न व्यापार संघों के प्रतिनिधियों और सदस्यों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि दुकानों पर सामान लेने के लिए आने वाले ग्राहकों में अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी रहे अाैर सभी मास्क का उपयोग करें। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचता है तो संबंधित प्रतिष्ठान को सीज कर जुर्माना लगाया जाएगा।

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