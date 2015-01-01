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दीपोत्सव:ज्वैलरी, वाहनाें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की हुई एडवांस बुकिंग, बाजारों में पूर्व संध्या पर रही भीड़

राजसमंद3 घंटे पहले
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  • रोशनी के चार दिवसीय महापर्व दीपावली की शुरुआत आज से, बाजारों में सजी दुकानें, बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर पर्याप्त स्टाॅक

रोशनी के चार दिवसीय महापर्व दीपावली की शुरुआत शुक्रवार को धनतेरस से होगी। कोरोना के कारण मार्च से लॉकडाउन और फिर अनलॉक में भी प्रतिबंध के चलते पटरी से उतरे बाजार को दीपावली पर्व से ग्राहकी की उम्मीद है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में वाहन, ज्वैलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा अाैर बर्तन आदि सामग्री की खरीदारी की जाएगी। बर्तन व्यापारियों ने बर्तनों की नई वैरायटी और रेंज सजाई है।

इलेक्ट्रॉनिक बाजार में इस बार एंड्रोइड व फल एचडी एलईडी, ट्रिपल डोर फ्रिज, माइक्रोवेव व वॉशिंग मशीन आदि की काफी सारी बुकिंग है। मिठाइयों की दुकानाें पर तरह-तरह की मिठाइयों सज गई। दुकानदारों ने चाइनीज सामान से दूरी बनाई

दीपावली से पहले खरीदारी के कई शुभ-मुहूर्त आ रहे हैं। ऐसे में लोग दिवाली की खरीदारी के साथ शादी की खरीदारी भी दीपावली पर ही कर रहे हैं। इस बार ज्यादातर दुकानदारों ने चाइनीज सामान से दूरी बना रखी है। हालांकि पटाखे वाले जरूर इस बार प्रतिबंध से निराश हैं। कई छोटे-बड़े दुकानदार पटाखों की बिक्री से दो-तीन महीने का खर्च निकाल लेते थे।

मोबाइल खरीद के लिए एडवांस बुकिंग मोबाइल विक्रेताओं का कहना है कि मोबाइल का बिजनेस अच्छा रहने वाला है, कई लोगों ने धनतेरस पर मोबाइल खरीद के लिए एडवांस बुकिंग कराई हैं। गत वर्ष 5500 बाइक्स की हुई थी बिक्री,

इस साल 6500 की बिक्री होने का अनुमान : ऑटोमोबाइल से जुड़े व्यवसायी आकाशगंगा शोरूम डाइरेक्टर सतीश तापड़िया का कहना है कि इस बार दीपावली पर उम्मीद है कि बाइक पिछले साल के मुकाबले इस साल अच्छी बिकेगी। पिछले सालों के मुकाबले लगभग 10 से 15 प्रतिशत बिक्री में ग्रोथ की उम्मीद है। गत वर्ष राजसमंद जिले में 5500 बाइक की बिक्री हुई थी। इस बार 6500 बाइक्स की बिक्री होने का अनुमान है। लोगों ने अभी से ही बाइक्स बुकिंग करवाना शुरु कर दिया है, जिसमें अभी तक 5200 बाइक बुकिंग हाे चुकी है।

पिछले साल दीवाली पर 147 कारें िबकी थी, इस बार 110 की बुकिंग : ऑटोमोबाइल व्यापार से जुड़े बड़ाेला हुंडई शोरूम के विवेक बड़ाेला ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कारों की अच्छी बिक्री है। इस साल 30 प्रतिशत की कार बिक्री की ग्रोथ है। जिलेभर में गत साल दीपावली पर 147 कारें बिकी थी, वहीं इस त्याेहार पर 110 काराें की बुकिंग की गई है। त्याेहाराें पर अाैर भी बिकने की संभावना बनी हुई है।

उत्सवी माहौल : धनतेरस के लिए बाजार तैयार

इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ेगा : इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार से जुड़े श्रीनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के सतीश पगारिया ने बताया कि काेराेना के कारण विगत सात महीने से जिले में बाजार बंद हाेने से त्याेहाराें पर बाजार चलने की उम्मीद है। धनतेरस के लिए जिलेभर में अनुमानित 2 हजार एलइडी, एक हजार फ्रीज अाैर करीब 700 से अधिक वाॅशिंग मशीन की बुकिंग हुई है। गत साल की तुलना इस बार बाजार अधिक चलेगा। गत साल दीपावली पर दाे से ढाई कराेड़ रुपए का काराेबार जिलेभर में हुअा था। इस बार अधिक हाेने की संभवना है। क्याेंकि सात महीनाें से बाजार बंद हाेने से लाेगाें ने खरीदारी नहीं की थी।

ज्वैलरी में ढाई कारोड़ का कारोबार होने की उम्मीद
सर्राफा व्यवसायी नवीन चाेरड़िया कहते हैं कि दीपावली के लिए बाजार पूरी तरह तैयार है, लेकिन महंगाई के कारण ग्राहकी की उम्मीद ताे रहेगी, लेकिन खरीददारी में कमी है। पिछले साल की अपेक्षा सोने के दामों में प्रति ग्राम 2 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं चांदी में 25 हजार प्रति किलो की वृद्धि हुई है। चांदी का 10 ग्राम का सिक्का पिछले साल 450 रुपए में मिल रहा था, इस बार 650 रुपए में मिल रहा है। धनतेरस और दीपावली पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। िजलेभर में पिछले साल करीब तीन कराेड़ का काराेबार हुअा था, लेकिन महंगाई के बावजूद इस साल दाे-ढाई कराेड़ तक काराेबार हाेने की संभावना है।
रेडिमेड कपड़े का काराेबार बढ़ेगा : वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष दशरथसिंह कल्लाखेड़ी ने बताया कि जिलेभर में रेडिमेड कपडे़ का काराेबार बढ़ेगा। पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 30 से 35 प्रतिशत काराेबार बढ़ने की संभावना है। लाेग बाजार में खुलकर अाने लग गए हैं। साथ ही शादियाें का सीजन नजदीक हाेने से अधिक व्यापार हाेने की संभावना बनी हुई है।

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