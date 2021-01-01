पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

झांकी दर्शन शुरु:कोरोना काल में करीब 10 महीने बाद श्रीजी की उत्थापन झांकी के दर्शन की शुरुआत हुई

राजसमंद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • श्रीजी में उत्थापन झांकी के दर्शन शुरू, तत्काल पास से अभी तक 2 लाख 43 हजार 792 दर्शनार्थी ने किए श्रीजी दर्शन

कोरोना काल में करीब 10 महीने बाद श्रीजी की उत्थापन झांकी के दर्शन की शुरुआत हुई। पहले दिन स्थानीय और कुछ वैष्णवों ने श्रीजी प्रभु की उत्थापन झांकी के दर्शन किए। दर्शन 20 मिनट तक खुले रहे।

बता दें कि कोराेना काल में 20 मार्च से श्रीजी मंदिर आम दर्शनार्थी के लिए बंद हुआ था, उसके बाद 17 से 27 अक्टूबर तक स्थानीयों को दर्शन करवाने के बाद 17 नवंबर से वैष्णवों को दर्शन करवाने की शुरुआत की गई थी।

मंदिर प्रशासन ने कोरोना काल में दर्शन व्यवस्था बदली और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन बुकिंग करवाने वालों को ही दर्शन करवाने शुरू किए थे।

तब मंदिर प्रशासन सुबह मंगला और राजभोग और शाम को आरती व शयन के दश्रन करवा रहा था। इसके लिए 17 नवंबर से वैष्णवों के लिए तत्काल पास देने की व्यवस्था रिसाला चाैक से शुरू की गई।

21 दिसबंर से शयन के दर्शन को विराम दिए गए, तब से 2 फरवरी तक मंदिर प्रशासन प्रतिदिन 3 झांकी के दर्शन करवा रहा था। अब 3 फरवरी बुधवार से उत्थापन झांकी के दर्शन भी आम दर्शनार्थी के लिए खोल दिए है। उत्थापन झांकी में तत्काल दर्शन पास की व्यवस्था नहीं की गई है।

मंदिर प्रशासन का मानना है कि उत्थापन झांकी के दर्शन 15 से 20 मिनिट तक ही खुले रहते है, ऐसे में तत्काल पास ले कर दर्शन करना संभव नहीं है। उत्थापन दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर पास लिया जा सकता है।

इधर तत्काल पास काउंटर के प्रभारी शशिकांत महाकाली ने बताया कि 17 नवंबर से अभी तक कुल 2 लाख 43 हजार 792 लोग दर्शन कर चुके है। इनमें 1 लाख 12 हजार 415 महिला और 1 लाख 30 हजार 866 पुरुष ने दर्शन किए है।

मंदिर सीईओ जितेन्द्र ओझा ने बताया कि तिलकायत की आज्ञा व अनुमति के बाद उत्थापन झांकी के दर्शन आम दर्शनार्थी के लिए खोले गए है। स्थिति और अधिक सामान्य होने पर ग्वाल झांकी सहित अन्य झांकी के दर्शन भी खोल दिए जाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser