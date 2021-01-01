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निकाय चुनाव:राजसमंद परिषद में 25 साल बाद कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, देवगढ़ नगरपालिका में भाजपा ने कांग्रेस से छीन लिया बोर्ड

राजसमंद7 घंटे पहले
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देवगढ़. नगर पालिका के चुनाव में मतगणना के दौरात परिणाम आने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता रहा। - Dainik Bhaskar
देवगढ़. नगर पालिका के चुनाव में मतगणना के दौरात परिणाम आने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता रहा।

राजसमंद नगर परिषद चुनाव में 26 साल बाद कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से जीतकर आई है। यहां 45 में से 26 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी जीते। भाजपा 18 सीटें ही जीत पाईं जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। नगर परिषद में पिछले बाेर्ड में 35 वार्डों में से 22 भाजपा के पास जबकि 12 में कांग्रेस और एक निर्दलीय पार्षद था।

बोर्ड भाजपा का था। कांग्रेस ने 14 सीटों पर बढ़त बनाते हुए 26 वार्ड की ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई है। जबकि भाजपा पिछली बार के मुकाबले 4 सीटों के नुकसान पर रही। हालांकि 2011 से 2016 तक कांग्रेस की आशा पालीवाल सभापति थीं जबकि बोर्ड में भाजपा का बहुमत था। इससे पहले 1995 में (तब नगरपालिका) कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आई थी। परिषद में यह 13वीं बार चुनाव हुए हैं। इनमें कांग्रेस 9वीं बार बोर्ड बनाएगी। देवगढ़ नगर पालिका में भाजपा स्पष्ट बहुमत से जीती है। यहां 25 वार्डों में से 14 में भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं जबकि कांग्रेस को 11 सीटाें पर जीत मिली।

बता दें कि इससे पहले यहां कांग्रेस का बाेर्ड था। तब 20 वार्ड थे। कांग्रेस के 7 और भाजपा की 8 सीटें थीं, लेकिन कांग्रेस ने 5 निर्दलीयाें को साथ मिलाकर अपना बाेर्ड बना लिया था। इस बार भाजपा ने कांग्रेस काे पछाड़ दिया है। भाजपा ने पिछले चुनाव की अपेक्षा छह सीटाें पर बढ़त बनाई है जबकि कांग्रेस चार सीटों पर प्लस हुई है, लेकिन बोर्ड बनाने बनाने की स्थिति में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इस बार यहां एक भी निर्दलीय नहीं जीता है। देवगढ़ नगर पालिका का गठन 1953 में हुआ था। तब से अब 12 में से 9 बार कांग्रेस और तीन बार भाजपा ने बाेर्ड बनाया। भाजपा अब चाैथी बार बाेर्ड बनाने जा रही है। राजसमंद में मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक काॅलेज में हुई। सुबह साढ़े ग्यारह बजे तक सभी वार्डों के नतीजे आ गए। देवगढ़ में पालिका चुनाव की मतगणना स्थानीय स्तर पर रही हुई। मतगणना के बाद भाजपा, कांग्रेस ने विजेता पार्षदों की बाड़ाबंदी बढ़ा दी है। हारने वाले प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी से हटा दिया है।

  • 2016 के चुनाव के मुकाबले नगर परिषद में कांग्रेस ने 14 वार्ड ज्यादा जीते, भाजपा को 4 सीटों का नुकसान, देवगढ़ पालिका में 6 सीटें ज्यादा जीतकर भाजपा स्पष्ट बहुमत में, 4 सीटें प्लस होकर भी कांग्रेस नहीं बना पाएगी बोर्ड

नगर परिषद में सभापति के लिए कांग्रेस में अशोक, मांगीलाल, चुन्नीलाल रेस में
राजसमंद नगर परिषद में कांग्रेस का बाेर्ड बनने के बाद इनमें सभापति के नाम पर चर्चा शुरु हाे गई है। इनमें प्रमुख रुप से अशाेक टांक, मांगीलाल टांक और चुन्नीलाल पंचाेली प्रमुख दावेदार बताए जा रहे है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जाे सभी पार्षद की पसंद हाेगा वाे ही सभापति तय किया जाएगा। गाैरतलब है कि 2 फरवरी तक सभापति और अध्यक्ष के लिए नामांकन पेश किए जाएंगे। 3 फरवरी काे काे नामांकन पत्राें की संवीक्षा हाेगी। 4 फरवरी काे दाेपहर तीन बजे तक नाम वापसी लिया जा सकेगा। 4 फरवरी काे नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटन हाेगा। 7 फरवरी काे सुबह 10 बजे से दाेपहर 2 बजे तक मतदान हाेगा। 7 फरवरी काे मतदान के बाद तत्काल बाद मतगणना व परिणाम घाेषणा की जाएगी।

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