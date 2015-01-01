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शिकायत:साढ़े चार करोड़ के टेंडर में अनियमितता का आरोप, संवेदकों ने एसडीएम, डीएलबी में दर्ज कराई शिकायत

राजसमंद3 घंटे पहले
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नगर पालिका आमेट में गत माह निकाले गए साढ़े चार करोड़ के टेंडर में अनियमितता का आरोप लगाते हुए संवेदकों ने गुरुवार काे एसडीएम आमेट और नगरीय निकाय विभाग जयपुर में शिकायत दर्ज कराई। नगरीय निकाय ने नगरपालिका आमेट के अधिशासी अधिकारी से पूरे मामले पर जवाब मांगा हैं। संवेदक माधुलाल जाट, महेन्द्र कुमावत, रामपाल शर्मा, ब्लेक स्टोन, मैसर्स मयंक कंट्रक्शन, बबलू कंस्ट्रक्शन ने एसडीएम आमेट और नगरीय निकाय जयपुर में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि नगरपालिका आमेट ने 28 सितंबर को 4.44 कराेड़ का टेंडर जारी किया।

इसमें 20 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक दस्तावेज जमा कराना तय था। इस पर संवेदक सुबह नौ बजे ही आमेट नगरपालिका पहुंच गए, मगर साढ़े 11 बजे तक कार्यालय ही नहीं खुला। इससे संवेदक तय समय तक दस्तावेज जमा ही नहीं करवा पाए। इस पर दफ्तर के बंद होने अाैर अधिशासी अधिकारी द्वारा कॉल अटेंड नहीं करने पर संवेदकों ने एसडीएम आमेट को तत्काल ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि कतिपय व्यक्ति को ठेका देने के लिए अधिशासी अधिकारी ने तय समय तक कार्यालय ही नहीं खोला और फिर अन्य सभी संवेदकों के दस्तावेज ही नहीं लिए।

इस पर एसडीएम ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को कॉल कर तत्काल उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। फिर सभी संवेदकों ने नगर निकाय विभाग जयपुर में भी शिकायत दर्ज कराई। इस पर नगर निकाय निदेशालय द्वारा नगरपालिका आमेट के अधिशासी अधिकारी से भौतिक रिपोर्ट तलब की हैं।

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